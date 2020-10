Brusselse beurs kent grootste panne in twee jaar

Euronext meldt dat de handel op de pan-Europese aandelenmarkt - en dus ook in Brussel - tot nader order stil ligt, door een 'technische storing'. Het is de grootste storing sinds 29 oktober 2018.

Zowel de handel in aandelen als in afgeleide producten is getroffen. 'We werken aan een oplossing en laten zo snel mogelijk weten wanneer de handel terug kan opstarten', zegt Euronext.