Brusselse beursvloer verkocht voor 25.000 euro

De Brusselse beursvloer is defintief weg. Per opbod verkocht. In afwachting van het biermuseum.

'De verdieping van de Beurs van Brussel is volledig verkocht', zegt Nel Vandevannet, de projectleider van de dienst Openbaar Erfgoed van de Stad Brussel, aan De Tijd. Er waren 73 loten van ongeveer 20 vierkante meter parketvloeren in de aanbieding. Daarvoor werden 14 offertes ingediend.

Kandidaat-kopers moesten hun bod indienen in een verzegelde urne in het Beurspaleis, een urne die werd geopend voor een deurwaarder in een zaal van de Berg van Barmhartigheid. De beste biedingen voor elk lot hebben het bod gewonnen.

De stad schat dat de verkoop tussen 20.000 en 25.000 euro oplevert. Het doel was niet om geld te verdienen met deze operatie, wel om de circulaire economie te bevorderen door het hergebruik van de houten latten.

Niet van 1873

De Stad Brussel wilde de parketvloer niet behouden. Het was ook niet de vloer bij de inhuldiging van het gebouw in 1873. Mocht de vloer behouden blijven, dan zou die er snel op achteruitgaan wegens de plannen met het gebouw. In 2023 is het de bedoeling dat het gebouw opengaat voor het grote publiek als biermuseum met terras.