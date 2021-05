Buffett: 'Het was verkeerd Apple-aandelen te verkopen'

Op de algemene vergadering van de holding Berkshire Hathaway sloeg CEO Warren Buffett meermaals mea culpa over enkele recente beslissingen, zoals de verkoop van Apple-aandelen of de timing om alle luchtvaartaandelen te dumpen.

Zelfs de bekendste en grootste beleggersgoeroe kan zich soms vergissen. Dat blijkt uit de opvallend veel excuses die de 90-jarige Warren Buffett uitsprak tijdens de algemene vergadering van zijn holding Berkshire Hathaway zaterdagavond. Die vond niet plaats in de hoofdzetel Omaha in de staat Nebraska, maar in Los Angeles in Californië. Buffetts 97-jarige compaan Charlie Munger woont in Californië en wou niet naar Omaha afzakken, terwijl Buffett erop stond zijn kameraad en zaakgenoot naast zich te hebben om de vele vragen van aandeelhouders te beantwoorden. Die moesten ze voor het tweede jaar op rij virtueel stellen. De digitale jamboree werd rechtstreeks uitgezonden via Yahoo Finance. U kan ze herbekijken.

111 Apple Met een waarde van 111 miljard dollar blijft Apple de grootste investering van Buffett.

‘De verkoop van een groot deel Apple-aandelen vorig jaar was wellicht een vergissing’, gaf de superbelegger toe. Wat ook Munger beaamde. Die laatste was het niet met Buffetts beslissing eens om het belang in ’s werelds grootste elektronicagigant te verminderen. ‘Dat heeft hij me ook in zijn gebruikelijke discrete manier laten weten’, grapte Buffett. Hij zei ook dat hij en Charlie in de decennia die ze samenwerken nog nooit ruzie hebben gehad. Berkshire Hathaway verkocht vorig jaar voor 11 miljard dollar Apple-aandelen, maar de iPhone-maker blijft met 111 miljard dollar veruit de grootste positie van de holding.

Slechte timing?

Buffet en Munger kregen ook veel vragen waarom Berkshire geen gebruik maakte van de crash op de beurzen in maart vorig jaar om de cashberg van 145,4 miljard dollar aan het werk te zetten. Hij verkocht meer aandelen dan hij er kocht en deed buiten een aankoop van aardgasactiva geen grote investeringen. En waarom alle luchtvaartaandelen op zowat het slechtst mogelijke moment werden gedumpt. Na de verkoop, herstelden Delta Air Lines en Southwest Airlines met bijna 50 procent.

‘Ik beschouw dit niet als een groot moment in de geschiedenis van Berkshire Hathaway’, zei Buffett. ‘De Amerikaanse economie is sneller en beter hersteld dan iemand ooit kon indenken, dankzij de stimuli van de overheid en de Federal Reserve. Maar het zou moeilijk geweest zijn voor de vliegtuigmaatschappijen om overheidshulp te krijgen indien een rijke investeerder een belangrijke aandeelhouder was. Ik zou er trouwens niet opnieuw in investeren, gezien de nog altijd blijvende beperkingen op reizen.’

Het is verkeerd te denken dat vermogensbeheerders altijd de bodem van de markt perfect kunnen voorspellen. Charlie Munger Vice-voorzitter Berkshire Hathaway

‘Het is verkeerd te denken dat vermogensbeheerders altijd de bodem van de markt perfect kunnen voorspellen’, voegde Munger daaraan toe.

Buffett moest ook spitsroeden lopen waarom de alliantie 'Haven' met de bank JP Morgan Chase en internetreus Amazon in gezondheidszorgverzekeringen is mislukt. ‘Samen probeerden we de boekenworm die zorgt voor de hoge kostprijs van het Amerikaanse systeem in gezondheidszorg aan te pakken. Maar een industrie met zoveel belanghebbenden die een significant deel van het bbp vertegenwoordigt veranderen, is niet zo makkelijk. We hebben tegen de boekenworm gevochten, maar de boekenworm heeft gewonnen.’

Verzekeringen

Ook Ajit Jain, die de belangrijke verzekeringstak van Berkshire leidt, gaf toe vergissingen gemaakt te hebben. ‘Onze autoverzekeraar Geico heeft de bus van de telematica gemist om de bestuurders beter te kunnen volgen en hen te belonen voor een goed weggedrag. Nu zijn we wakker geworden en zullen we telematica een grote rol laten spelen om de polissen te machen aan de risico’s van de bestuurders.’

Buffett en Munger sloegen echter niet alleen mea culpa’s, maar herinnerden het publiek eraan dat het gros van Berkshires centen goed geïnvesteerd is. Dat bleek uit de kwartaalcijfers die de holding voor de vergadering naar buiten bracht. De operationele winst steeg 20 procent.

Casino

De aandelenmarkt is voor sommigen een casino geworden. Warren Buffett Voorzitter Berkshire Hathaway

De eminente beurswatchers spraken zich ook uit over de huidige situatie op de markten. Buffett maakt zich zorgen over het gokgedrag van veel beleggers. 'De aandelenmarkt is voor sommigen een casino geworden. Dat zie je aan de forse stijging van daytrading. Het creëert zijn eigen realiteit voor een tijdje tot het zichzelf opblaast.'

Buffett stelt zich ook vragen bij het succes van SPACS (Special Purpose Acquisition Companies), beursschelpen die geld ophalen bij het brede publiek om nadien bedrijven te kopen. De beleggers kopen die SPACS zonder te weten wat er in gaat zitten. ‘Dat succes zal niet blijven duren’, zei de miljardair.

Munger haalde uit naar de klim van cryptomunten. ‘Daar zit niets achter. Ik begrijp niet dat professionelen kleine beleggers die dingen laten kopen, want die mensen volgen gewoon hun natuurlijk instinct om te gokken. Dat is zoals een rode vlag net voor de stier doen wapperen’, waarschuwde hij.

Record

De aandeelhouders van Berkshire Hathaway mogen niet klagen. Het aandeel steeg dit jaar al 19 procent en noteert rond een record. Daarmee klopt Buffett de S&P500-index, die sinds Nieuwjaar 11 procent won. Vorig jaar deed Buffett het slechter dan de brede markt.