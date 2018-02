Buffett: ‘Prooien aan redelijke prijs zijn uiterst schaars'

In een korter dan gewoonlijke brief aan zijn aandeelhouders, klaagt superbelegger Warren Buffett over de dure prijzen op de overnamemarkt. Hij nam vorig jaar slechts één bedrijf over.

De holding Berkshire Hathaway heeft er opnieuw een boerenjaar opzitten. Het eigen vermogen dikte met 23 procent of 65,3 miljard dollar aan tot 211.750 dollar per aandeel. In de 53 jaar dat Buffett de plak zwaait bij Berkshire is dat eigen vermogen vermenigvuldigd met 11.145. Dat kom overeen met een gemiddeld jaarrendement van 19,1 procent.

‘Slechts 36 miljard komt door ons eigen werk. De rest werd ons in de schoot geworpen in december, toen het congres de belastingen hertekende’, verduidelijkt de 87-jarige Buffett in zijn jaarlijkse brief die zaterdag verscheen. Die brief is met 17 pagina’s de kortste in decennia, maar het blijft een literaire pareltje vol beleggerswijsheid.

Buffett waarschuwt de beleggers dat ze voortaan niet meer moeten wakker liggen van het nettoresultaat. Sinds kort verplicht de Amerikaanse boekhoudwetgeving om zelfs de niet-gerealiseerde koersschommelingen van de aandelen in portefeuille te laten meetellen voor de berekening van het nettoresultaat. ‘Deze eis zal wilde en grillige bewegingen in onze ‘bottom line’ veroorzaken. Om onze cijfers te analyseren is het onderste getal in de jaarrekening voortaan irrelevant’, besluit de beleggersgoeroe. Aandelen schommelen nu eenmaal, en vaak hebben die bewegingen weinig te maken met de operationele prestaties. Buffett geeft zelf een voorbeeld: tussen 1973 en 1975 zakte de koers van Berkshire met 59 procent, tussen 1998 en eind 2000 met 49 procent, en nog eens met 51 procent in 2008-2009.

Hij gebruikt die koersdalingen ook om nog eens te wijzen op het gevaar van schulden. ‘Wie met schulden investeert, riskeert bij zulke beurscrashes te panikeren. En dat terwijl zulke dalingen buitengewone opportuniteiten creëren voor diegenen die niet gehandicapt zijn door schulden.’

Dure prooien

In zijn brief weerklinkt ditmaal ook ontgoocheling. Buffett blijft azen op een nieuwe vette vis, maar vindt de prijzen op de overnamemarkt te duur. ‘Voor bijna alle deals die we in 2017 bestudeerden, werd de vereiste van een redelijke prijs niet ingevuld. Door het grote leger optimistische kopers zitten de prijzen op het hoogste peil ooit.’

De topman verwijst naar de gretigheid waarmee CEO’s willen bewijzen dat ze die grote overname toch maar kunnen doen, daarbij aangemoedigd door bestuursleden of ondergeschikten. ‘Het is een beetje hetzelfde als je opgroeiende tiener aansporen om er een gezond seksleven op na te houden.’ Ook de bankiers, die door overnamedeals te promoten vooral vette commissielonen ruiken, hebben volgens Buffett boter op het hoofd. ‘Vraag nooit aan de kapper of je wel een nieuw kapsel nodig hebt’, is zijn advies.

Toch vond Buffett vorig jaar één naam die wel aan de criteria voldeed: Pilot Flying J, een uitbater van tankstations en restaurants langs de weg. Berkshire nam 38,6 procent over van de familie Haslan, en heeft de optie om dat belang tegen 2023 uit te breiden tot 80 procent. ‘Het eten is er goed. En we hebben er nu 5.200 douches bij, denk daar maar even over na een lange dag.’