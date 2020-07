Buffett doorbreekt stilte met miljardendeal

Ook nu gaat Buffett tegen de markt in met een investering in fossiele brandstoffen. De Amerikaanse aardgasfutures zakten vorige maand tot het laagste punt in 25 jaar. Toch pompt de meesterbelegger nagenoeg 10 miljard dollar in Dominion Energy: 4 miljard voor een vierde van het kapitaal en daarnaast 5,7 miljard aan schulden. Buffett breidt er zijn positie mee uit in de energiesector. Eerder investeerde Berkshire al in energiebedrijven in onder meer Nevada en Iowa.