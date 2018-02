Buffett dumpt gros van IBM-aandelen

Berkshire had eind 2017 nog iets meer dan 2 miljoen stuks van informaticadienstenreus in handen, die bij de huidige koers 322 miljoen dollar waard zijn. Dat is maar een fractie van de bijna 80 miljoen stuks die Buffett eind 2016 controleerde.

De initiële investering van meer dan 60 miljoen stuks dateerde van 2011. Dat was een verrassing voor een investeerder die altijd zei - en er zelfs prat op ging - niets van technologie te kennen en liever te investeren in zaken waar hij wel iets van af wist, zoals verzekeringen, voeding en industrie. Terwijl de beurskoers maar bleef slabakken, bleef Buffett bijkopen.

Tot vorig jaar. Dan erkende Buffett voor de camera's van CNBC uiteindelijk dat zijn gok van 11 miljard dollar een misser was en dat hij zijn waarderingsmodel bijgestuurd had.

IBM heeft het al jaren moeilijk om de omzet te laten groeien. De reus verkeek zich compleet op de 'cloud', de trend waar bedrijven software en rekenkracht à la carte huren in plaats van dure systemen en serverparken in eigen huis te laten installeren.

In die wereld van flexibel IT-beheer hebben andere reuzen als Amazon en Microsoft veel beter ingespeeld. Terwijl IBM sinds 2011 op de beurs vlak noteert, verzevenvoudigde Amazon over dezelfde periode. Voor Microsoft en Google-eigenaar Alphabet was er een verdrievoudiging, net als voor Apple. De zelfverklaarde technofoob Buffett heeft dus op het verkeerde paard gewed. Ironisch genoeg slaagt IBM er uitgerekend nu in weer omzetgroei te boeken.