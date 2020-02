Buffett hekelt winstexplosie van 1.900 procent

In de 55ste aandeelhoudersbrief van Warren Buffett die zaterdag verscheen, hekelt de superbelegger een recente wijziging in de Amerikaanse boekhoudregels. En wees hij op het belang van de 'overgedragen winst'.

De 13 pagina's tellende aandeelhoudersbrief van Warren Buffett die zaterdag op de website van zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway verscheen, vormt elk jaar boeiende lectuur. Buffett vatte de brief - die de uitnodiging vormt voor de aandeelhoudersvergadering op zaterdag 2 mei - niet voor het eerst aan met een fulminering tegen de Amerikaanse GAAP-boekhoudnormen.

Door een wijzing van de normen boekte Berkshire Hathaway voor 53,7 miljard dollar 'niet-gerealiseerde nettowinsten' op aandelen in portefeuille. 'Voor de invoering van de nieuwe GAAP-regel in 2018 werden niet-gerealiseerde winsten op aandelen nooit in de boeken genomen, en verliezen alleen als ze als niet-tijdelijk werden beschouwd', zegt Buffett. Deze boekhoudwijze volgt het voorzichtigheidsprincipe.

'Nu moeten wij de nettowinst - een belangrijke graadmeter voor analisten en media - elk kwartaal bijkleuren met elke opwaartse en neerwaartse beweging van de aandelen die we hebben, hoe grillig die bewegingen ook mogen zijn', vervolgde Buffett. 'Door deze nieuwe GAAP-regel, waar zowel mijn partner Charlie Munger en ik niet mee akkoord gaan, is onze nettowinst met een gekke 1.900 procent gestegen!.'

Ingehouden winst

De groepswinst van Berkshire kwam in 2019 uit op 81,4 miljard dollar, tegenover 4 miljard dollar in 2018. 'Ondertussen - in wat we, in tegenstelling tot boekhoudland, de echte wereld zouden kunnen noemen - lag de gemiddelde waarde van onze portefeuille over de voorbije twee jaar op 200 miljard dollar. En de intrinsieke waarde van onze aandelen groeide geleidelijk en substantieel.'

Buffett raadt beleggers aan te focussen op de operationele winst bij Berkshire. 'En die bleef in 2019 quasi stabiel.'

Buffett en Munger geloven wel dat de aandelenportefeuille van Berkshire op lange termijn 'belangrijke winsten zal boeken'. Buffett verwees daarvoor onder meer naar de 'kracht van de ingehouden winsten', met een verwijzing naar het boek 'Common Stocks as Long Term Investments' van de volgens Buffett 'obscure econoom' Edgar Lawrence Smith.

De ingehouden winst is dat deel van de winst dat niet wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder. Als bedrijven jaarlijks een belangrijk deel van de winsten inhouden en herinvesteren, geniet het eigen vermogen van de kracht van de samengestelde rente.

Ondergewaardeerd

'Voor het boek van Smith waren overgedragen winsten ondergewaardeerd. Aandelen waren iets voor speculanten, obligaties waren voor heren', schrijft Buffett. In de brief zette hij voor de tien belangrijkste aandelenbeleggingen de ontvangen dividenden af tegenover het belang van Berkshire in de overgedragen winst. 'Deze bedrijven gebruiken overgedragen winsten om de business uit te breiden of om de efficiƫnte op te krikken. Of ze kunnen er eigen aandelen mee kopen.' Bij de meeste bedrijven ligt het dividend onder de overgedragen winst.

Buffett herhaalde zijn positieve blik op Amerikaanse aandelen. 'Als rente de komende decennia niet noemenswaardig verandert en als de bedrijfsbelastingen laag blijven, dan is het bijna zeker dat aandelen meer zullen opleveren dan langlopende obligaties.'

En alsof Buffett wist dat er maandag een slechte beursdag zou volgen, waarschuwde hij: 'Alles kan gebeuren met de aandelenkoersen van morgen, soms zijn er dalingen van meer dan 50 procent. Hou uw emoties onder controle.'