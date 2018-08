Buffett koopt extra Apple-aandelen

Tot voor enkele jaren belegde Buffett nochtans nooit in technologie. In 2011 gooide Berkshire het roer om met een miljardeninvestering in IBM. En in 2016 gooide Buffett zich op Apple toen het aandeel nog geen 100 dollar waard was. Intussen is de koers meer dan verdubbeld en is Apple het eerste bedrijf dat de symbolische grens van 1.000 miljard dollar beurswaarde bereikte.