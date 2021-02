Buffett koopt in bulk eigen aandelen in

Warren Buffett zet zijn cash aan het werk door in ijltempo aandelen van zijn investeringsfonds Berkshire Hathaway in te kopen. Hij kocht in 2020 voor 24,7 miljard dollar aandelen in en 'er is meer op komst'.

Berkshire Hathaway zit op een berg cash van 150 miljard dollar. Om inzicht te krijgen in hoe het investeringsfonds van Warren Buffett die cash aan het werk zet, liggen de ogen zaterdag op Omaha, Nebraska, Buffetts hoofdkwartier. Daar publiceerde Buffett in de vroege Amerikaanse ochtend zijn jaarlijkse brief aan investeerders.

's Werelds meest roemrijke investeerder bleek vorig jaar vooral in zichzelf te investeren. Hij kocht voor een record van 24,7 miljard dollar aandelen BerkshireHathaway in, waarvan het leeuwendeel (9 miljard) in het laatste kwartaal. '

'Aandeleninkopen zijn iets wonderlijk', schrijft Buffett aan aandeelhouders. 'Die actie vergrootte uw eigendom in al Berkshire's bedrijven met 5,2 procent zonder dat u zelfs maar uw portemonnee hoefde aan te raken'. Buffett geeft aan dat er nog meer op komst is. 'We hebben sinds Nieuwjaar nog meer aandelen ingekocht en zullen ons uitstaande kapitaal nog verkleinen in de toekomst'.

'Of hoe Mae West het zei: too much of a good thing is simply wonderful', schrijft de 90-jarige superbelegger.

Precision Castparts

De meesterbelegger zou zijn cash liever spenderen aan een grote overname - een 'olifant' - maar de prijzen zijn volgens hem 'torenhoog'. Zijn laatste olifant dateert van vijf jaar geleden, toen hij 32 miljard dollar neertelde voor Precision Castparts, een componentenbedrijf in de luchtvaartsector. Daar reflecteert hij in zijn brief uitgebreid over. 'Precision Castparts heb ik in 2016 te duur betaald en afgelopen jaar kwamen de kwetsbaarheden extra bovendrijven, schrijft Buffett. 'Ik was verkeerd in de beoordeling van de toekomstige inkomsten en bijgevolg in mijn berekening van de prijs voor het bedrijf', reflecteert de investeerder. 'PCC is verre van mijn eerste dergelijke fout. Maar het is een grote'.

Vorig jaar verraste Buffett nog door tegen zijn eigen traditie in een techbedrijf Palantir te investeren. Ook investeringen in Japanse tradinghuizen en enkele goudmijnen mochten toen atypisch heten. Het speerpunt van zijn portefeuille blijft evenwel Amerikaanse industrie met Abbvie, American Express, Apple, Bank of America en Coca-Cola onder de zwaargewichten in zijn portefeuille.