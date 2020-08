Buffett koopt vooral aandelen van zichzelf

De superbelegger Warren Buffett heeft in het tweede kwartaal voor een recordbedrag aan eigen aandelen ingekocht. Daarnaast gingen voor 13 miljard dollar andere aandelen de deur uit.

Berkshire Hathaway , het vehikel van de 89-jarige meesterbelegger Warren Buffett, publiceerde zaterdag tweedekwartaalcijfers. Daarin viel vooral op dat Berkshire de inkopen van eigen aandelen fors heeft opgevoerd tot 5,1 miljard dollar in het tweede kwartaal. Het gaat specifiek over de maanden mei en juni.

Berkshire startte zijn aandeleninkoopprogramma op 17 juli 2018. 'We kopen als we vinden dat de beurskoers zich onder de intrinsieke waarde bevindt, zoals conservatief bepaald door voorzitter Warren Buffett en vicevoorzitter Charlie Munger. Het inkoopprogramma zal allicht oneindig lang duren', verwoordt Berkshire de strategie in het persbericht. De enige voorwaarde is dat de cashpositie niet onder 20 miljard dollar mag vallen.

Massa's cash

Wat de cashpositie betreft, hoeft Buffett zich weinig zorgen te maken. Eind juni stond de teller op 146,6 miljard dollar, andermaal een record. Buffett verkocht in het tweede kwartaal - netto - voor liefst 13 miljard dollar aandelen, vooral uit de luchtvaart- en de financiƫle sector. Dat is het grootste nettoverkoopbedrag in meer dan 10 jaar.

Pas in juli begon Buffett wat van zijn cash aan het werk te zetten. Hij kocht voor 10 miljard dollar aandelen en obligaties in Dominion Energy, de grootste deal in vijf jaar. Daarmee wilde hij inspelen op een mogelijk herstel van de aardgasprijzen. De voorbije weken verstevigde Berkshire ook zijn positie in Bank of America.

Ondermaats

Buffett kent een lastig beleggingsjaar. In het tweede kwartaal zakte het aandeel Berkshire met 1,7 procent, terwijl de S&P500 met 20 procent herstelde. Dat kan verklaren waarom Buffett vooral geld stopte in de eigen aandelen.

In juli en augustus was er wel een inhaalbeweging van het Berkshire-aandeel, wat mogelijk te verklaren is door de rally in Apple . Eind juni was Apple de belangrijkste aandelenpositie van Buffett, goed voor liefst 44 procent van de genoteerde aandelenportefeuille.

Miljardenafschrijving

In het niet-genoteerde deel van de portefeuille kende de verzekeringsactiviteiten een sterk kwartaal. Autoverzekeraar Geico werd met veel minder ongevallen geconfronteerd wegens de coronacrisis en de daaropvolgende lockdowns. Geico gaat wel korting geven op de premies in de volgende kwartalen. Dat zal een negatieve impact hebben op de resultaten.

Minder goed presteerde Precision Castparts, de toeleverancier aan de luchtvaartsector die Berkshire in 2015 overnam voor 37 miljard dollar in 2015. Dat was een van de grootste deals ooit van Buffett. Berkshire schrijft 10 miljard dollar af op het bedrijf, dat dit jaar de bijl zette in 10.000 jobs.