Buffett publiceert brief na jaar om snel te vergeten

Nadat zijn holding Berkshire Hathaway vorig jaar ver achterbleef op de Amerikaanse aandelenmarkt, is het uitkijken of de superbelegger Warren Buffett in zijn brief aan de aandeelhouders rept over de bron van de zwakke prestatie: zijn gigantische cashberg.

Het is alweer de 55ste jaarlijkse brief die Buffett pent voor de aandeelhouders, inclusief zijn schrijfsels uit de jaren 60, toen Berkshire niet meer was dan enkele textielfabrieken in New England. Intussen staat Buffett aan het roer van een beleggingsvehikel met een beurswaarde van ruim 550 miljard dollar, waarvan 128 miljard dollar cash.

Een olifant

Pessimistischer

Een terugkerende vraag is of Berkshire zijn cash niet moet parkeren in beursgenoteerde trackers, die een index zoals de S&P500 volgen. Buffett zei vorig jaar op de aandeelhoudersvergadering dat hij liever in een tracker dan in Amerikaans staatspapier investeert, maar dat hij cash nodig heeft om snel toe te slaan als een olifant zich aandient. Buffetts rechterhand, Charlie Munger, liet zich in een interview onlangs ontvallen 'geleidelijk pessimistischer te worden over het inzetten van ons geld'. Het is afwachten of Buffett in zijn brief meer inzage geeft in de gemoedsgesteldheid.