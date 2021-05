Buffett staat aan verkoopzijde, behalve voor zichzelf

Warren Buffett (links) met zijn compaan Charlie Munger. Beiden zitten zaterdagavond in Californië de algemene vergadering van Berkshire Hathaway voor.

Berkshire Hathaway, de holding van Warren Buffett, heeft in het eerste kwartaal opnieuw voor 6,6 miljard dollar eigen aandelen ingekocht. Maar over het algemeen stond de superbelegger eerder aan de verkoopzijde.

De 90-jarige Warren Buffett zit vanavond in Californië samen met zijn 97-jarige compaan Charlie Munger de algemene vergadering voor van Berkshire Hathaway. Voor de tweede keer op rij gebeurt dat virtueel, terwijl voor corona tienduizenden aandeelhouders afzakten naar Omaha, de thuisbasis van de holding in de staat Nebraska, om Buffett in levende lijven te zien.

Voor de vergadering legde Berkshire zaterdag sterke kwartaalcijfers voor. De operationele winst steeg 20 procent tot 7,02 miljard dollar of 4.600 dollar per A-aandeel. Dankzij flink wat meerwaarden, lag de nettowinst met 11,71 miljard dollar (7.638 dollar per aandeel) nog een pak hoger. In het eerste kwartaal vorig jaar leed de holding een verlies van 49,75 miljard wegens de crash op de beurzen.

Inkopen

145,4 cashpositie Berkshire Hathaway had eind maart 145,4 miljard dollar cash in de lade.

Het conglomeraat, met bedrijven als de verzekeraar Geico en het spoorwegbedrijf BNSF, stelt dat de ergste effecten van de coronacrisis achter de rug liggen. Nieuwe grote investeringen deed Buffett niet, wat volgens sommigen suggereert dat het ‘orakel uit Omaha’ de beurskoersen te duur vindt.

Dat geldt echter niet voor zijn eigen aandeel. Nadat Berkshire in 2020 voor 24,7 miljard dollar eigen aandelen inkocht, werden in het eerste kwartaal opnieuw voor 6,6 miljard dollar stukken ingekocht, het gros in januari en februari. Buffett kan het zich veroorloven. De cashpositie vestevigde met 5 procent tot 145,4 miljard dollar eind maart.