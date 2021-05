Buffetts groeiende cashberg frustreert beleggers

Warren Buffett heeft het steeds moeilijker om zijn groeiende cashberg aan het werk te zetten. Hoge waarderingen, veel concurrentie en zijn voorzichtige houding doen sommigen twijfelen of de superbelegger de beurs op lange termijn nog kan kloppen.

‘Geld verdienen met Berkshire was lang zoals vis vangen in een ton, maar dat is nu een pak moeilijker geworden’, zei vicevoorzitter Charlie Munger zaterdagavond op de virtuele algemene vergadering van de holding Berkshire Hathaway . De 97-jarige Munger is sinds jaar en dag de zakenkompaan en boezemvriend van de negen jaar jongere Buffett. Beiden namen uren de tijd om te antwoorden op de vragen van de aandeelhouders, dit keer in Californië in plaats van de thuisbasis Omaha in Nebraska.

Munger verwoordde wat steeds meer beleggers denken. Kan Buffetts conglomeraat beter blijven scoren dan Wall Street, en is het niet beter een indextracker op de S&P500 te kopen dan Berkshire Hathaway? De voorbije tien jaar kon het orakel van Omaha de index niet kloppen. Berkshire steeg 236 procent, de S&P500 leverde 277 procent op. Op langere termijn laat Buffett de markt wel achter zich. Sinds begin 2000 won Berkshire 650 procent. De holding keert geen dividenden uit, maar zelfs inclusief geherinvesteerde dividenden leverde de S&P500 ‘slechts’ 331 procent op. Ook dit jaar overtroeft Buffett (+21%) de index (+12%).

'Te voorzichtig'

Verschillende aandeelhouders uitten hun frustratie op de vergadering. Sommigen vinden dat Buffett te voorzichtig is geworden en stellen dat hij te weinig investeert. De cashpositie dikte in het eerste kwartaal opnieuw 5 procent aan tot een record van 145 miljard dollar. Berkshire verkocht voor 3,9 miljard dollar meer aandelen dat het kocht. De grootste aankopen waren de telecomgroep Verizon en de oliereus Chevron. 'Een bedrijf waar ik me zeer comfortabel bij zou voelen moest ik het helemaal bezitten', zei hij over de oliegroep. Berkshire kocht ook voor 6,6 miljard dollar eigen aandelen in.

‘Het is frustrerend dat Berkshire niet gebruikmaakte van de crash om diepgevallen bedrijven te kopen in de eerste maanden van de pandemie’, stelde Steve Haberstroh van CastleKeep Investment Advisors. Buffett gaf toe dat hij misschien te voorzichtig is geweest, maar zei dat niemand had kunnen denken dat de Amerikaanse economie zo snel en zo sterk zou herstellen. ‘Het is verkeerd te denken dat vermogensbeheerders de bodem van de markt perfect kunnen voorspellen’, voegde Munger daaraan toe.

Buffett geeft wel toe dat hij moeilijker koopjes vindt op de beurzen, 'die sommigen als een casino beschouwen'. Hij zei ook spijt te hebben dat hij zo’n tiende van het belang in de iPhone-maker Apple heeft verkocht. ‘Een beslissing waar Charlie het niet mee eens was, wat hij me in zijn gebruikelijk, discrete manier heeft laten weten.’

Grote overnames worden moeilijker. In de zoektocht naar prooien ondervindt Berkshire flink wat last van de spacs (Special Purpose Acquisition Companies), beursgenoteerde blancochequebedrijven die bij de beleggers geld ophalen om een onderneming over te nemen. ‘Ze zijn een killer’, verklaarde Buffett. ‘Dat zal niet blijven duren, maar het is nu eenmaal het domein waar het geld zit en Wall Street volgt altijd de weg van het geld.’ Buffett zei dat hij dit jaar 70 à 80 miljard dollar wil spenderen aan overnames.

De essentie Berkshire Hathaway vindt moeilijk koopjes op de markt, en ondervindt concurrentie van spacs om bedrijven over te nemen.

De lage rente leidt tot minder inkomsten op de 100 miljard dollar schatkistcertificaten die Buffett aanhoudt.

Berkshire verkocht in het eerste kwartaal meer aandelen dan het kocht, waardoor de cashberg tot een record groeide.

Lage rente

De lage rentevoeten vormen een bijkomend probleem. ‘Berkshire verdient nog zo’n 20 miljoen dollar rente per jaar op de meer dan 100 miljard aan Amerikaanse schatkistcertificaten die we bezitten. Voor de pandemie was dat 1,5 miljard. Dat is zoals je salaris dat van 15 dollar per uur naar 20 cent zakt’, legde het orakel van Omaha uit.

Ook de vergroening en sociale thema's stonden op de agenda. Twee grote aandeelhouders probeerden een resolutie te laten goedkeuren om Berkshire te verplichten voor elke tak meer transparantie te geven over de inspanningen tegen de klimaatopwarming en voor het verhogen van de diversiteit op de werkvloer. Buffett repliceerde dat grote rapporten produceren over diversiteit of klimaat ‘ezelachtig’ is, en dat het gedecentraliseerde model van Berkshire dat erg moeilijk maakt. ‘De wereld is aan een shift bezig, weg van koolstof, maar de argumenten aan de extreme zijde van het milieuspectrum zijn een beetje gek’, oordeelde hij. De voorstellen werden weggestemd.

Vicevoorzitter Greg Abel, die de energietak leidt, benadrukte dat Berkshire de komende tien jaar 18 miljard aan de energietransitie zal spenderen. Abel wordt wellicht de opvolger van Buffett. 'Als mij vandaag iets overkomt, zijn alle directieleden het erover eens zijn dat Greg me zal opvolgen', zei de spaarzame miljardair.