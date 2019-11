Buitenlandse beleggers bedanken voor Aramco-IPO

Saudi Aramco heeft maandag zijn geplande roadshows in Europa - waaronder Londen woensdag - voor de verkoop van zijn aandelen afgeblazen. Zondag werden ook de roadshows in Aziƫ en de VS geannuleerd. 'Dit wordt een volledig lokale beursgang', zegt een zakenbankier aan Financial Times. Enkel Saudische investeerders - en dan vooral particuliere beleggers - zullen kunnen inschrijven op wat mogelijk de grootste beursgang ooit wordt.