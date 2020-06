Buitenlandse beursfavorieten: techno en sport vallen in de smaak

Liefst de helft van de tien buitenlandse favorieten voor de tweede jaarhelft komt uit de technologiesector. Met Basic-Fit en Adidas mikken ze op de jacht op de overtollige lockdownkilo’s.

14 ingestuurde favorietenlijstjes leverden 52 buitenlandse aandelen op. De grote afwezige: Walt Disney. Een van de topfavorieten van eind vorig jaar komt na een koersdaling van bijna 20 procent op geen enkel lijstje meer voor. De Amerikaanse entertainmentgroep zag zich genoodzaakt wereldwijd pretparken te sluiten.

1. Ubisoft

Twee beurshuizen kiezen voor dezelfde topfavoriet in het wereldwijde aandelenuniversum: de Franse ontwikkelaar en verdeler van videospelletjes Ubisoft . ‘Het bedrijf werd opgericht door vijf broers van de Guillemot-familie. Oorspronkelijk was het een bescheiden verdeler van software, maar al snel breidde het uit naar het buitenland en begon het eigen games te ontwerpen’, legt fan Dierickx Leys uit. ‘De echte doorbraak kwam in 2007 met het bijzonder succesvolle spel ‘Assassin’s Creed’.



Vandaag produceert Ubisoft een hele waslijst games(-reeksen). De groep heeft allicht geprofiteerd van de coronacrisis, die mensen dwong thuis naar entertainment te zoeken. ‘De corona-uitbraak zou zich moeten vertalen in een sterke groei van het aantal actieve unieke gebruikers’, zegt Leleux AB. Dierickx Leys kijkt nog verder in de toekomst: ‘Eind 2020 of begin 2021 wordt een nieuwe consolecyclus op gang getrokken, waarvan alle gamesproducenten zullen profiteren.’



2. Alibaba

Een Chinees aandeel komen we niet snel tegen in deze hitparade. Alibaba , de grootste Chinese speler in e-commerce, prijkt op twee favorietenlijstjes. De groep is een sterkhouder in coronatijden. Ze profiteerde zowel van de opmars van online shopping (Taobao) als van het massale thuiswerken (Alibaba Cloud). Toch verlaagde Alibaba de jaaromzetgroeiprognose dit jaar van 35 naar 27,5 procent. ‘In de nasleep van Covid-19 is de Chinese consument nog vrij voorzichtig met de aankoop van duurdere goederen. Daarnaast zit de concurrentie niet stil. ByteDance en Pinduoduo trachten Alibaba het vuur aan de schenen te leggen’, zegt Van Lanschot.



‘Maar Alibaba heeft sterke kaarten. Zoals een Amerikaan de reflex heeft te shoppen op Amazon, shopt een Chinees op Taobao.’ Ook KBC Asset Management is enthousiast: ‘Op korte termijn kan de economische onzekerheid vanwege corona wegen op de Chinese consumptie, maar dat raakt het structurele groeiverhaal van Alibaba niet.’ Alibaba noteert op Wall Street en geregeld duikt het dreigement op om Chinese aandelen er te bannen. ‘Als dat gebeurt, kan je terugvallen op de notering in Hongkong’, zegt Van Lanschot.



3. Basic-Fit

Met Basic-Fit kiezen de beursexperts voor het aandeel dat midscheeps werd getroffen door de coronacrisis. ‘Toen de wereld leefde in de veronderstelling dat het niet zo’n vaart zou lopen met dat virus, sloot de Nederlandse fitnessketen op 20 februari op 35,20 euro. Op 23 maart sloot ze op 10,90 euro. Intussen liet ook dit aandeel gelukkig behoorlijk wat herstel zien’, zegt Van Lanschot. De privaatbankier gelooft in betere tijden. ‘Het concern versterkte onlangs zijn balans via een kapitaalverhoging en we zien voorzichtige signalen dat het aantal abonnees toeneemt.’



Ook Test-Aankoop Invest durft Basic-Fit naar voren te schuiven. ‘Als de versoepeling zonder al te veel problemen doorzet, zullen beleggers het aandeel van deze dynamische en ambitieuze groep, die volop uitbreidt, in huis halen.’ Beide specialisten denken dat Basic-Fit kleinere spelers in moeilijkheden kan overnemen door de coronacrisis. Het voornaamste risico voor Basic-Fit is zonneklaar: een tweede (zware) coronagolf in Europa.



4. ASMI

Het enige aandeel dat na zes maanden in de buitenlandse selectie mag blijven van Rivertree Investment Funds (Puilaetco). Het Nederlandse ASM International maakt machines voor de productie van halfgeleiderchips. ‘De wereld heeft steeds meer nood aan kleinere chips. ASMI heeft daarvoor de juiste technologie.’ Nagelmackers voegt toe: ‘Het bedrijf bouwt een nieuwe fabriek in Singapore om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. De vraag zal worden gestuwd door toepassingen als 5G, kunstmatige intelligentie, cloudcomputing, datacenters, gaming en autonoom rijden.’ Tegen 17,5 keer de verwachte winst voor 2020 vindt Nagelmackers ASMI aantrekkelijk.

Schermvullende weergave ©Mediafin





5. Roche

De Zwitserse farmareus Roche Holding komen we geregeld tegen bij de buitenlandse oogappels. Degroof Petercam Asset Management heeft het aandeel in zijn fondsen. ‘Roche is vooral bekend als een van de grootste farmaconcerns met een sterke franchise in kankermedicijnen (Avastin, Rituxan en Herceptin). Maar met de Covid-19-crisis heeft het ook bewezen sterk te staan in het testen op ziektes en antilichamen.’



KBC Asset Management noemt Roche een best-in-class R&D-bedrijf - en ‘onze top pick in de farmasector’. De vermogensbeheerder heeft enkele belangrijke mijlpalen genoteerd voor de tweede helft van 2020: data voor tiragolumab (een kankerimmunotherapie van de tweede generatie) en fase 3-resultaten voor etrolizumab (tegen colitis ulcerosa, een chronische darmontsteking), ipatasertib (borst- en prostaatkanker) en faricimab (diabetisch macula-oedeem). KBC AM prijst ook de ‘sterke nieuwe producten’ van Roche, zoals Ocrevus (multiple sclerose) en Hemlibra (hemofilie).



6. Corbion

Nagelmackers is tuk op Corbion , de Nederlandse producent van voedings- en biochemische ingrediënten. ‘De kernactiviteiten van de groep genereren een aantrekkelijke en stabiele kasstroom. Daarnaast is Corbion actief in nichesegmenten zoals biologisch afbreekbaar plastic en voedingsingrediënten op basis van algen. Die activiteiten zijn nog beperkt in omvang en verlieslatend, maar kunnen op lange termijn wel eens de groeimotor van de groep worden. De grote blootstelling aan de voedings-, farmaceutische en medische industrie geeft het aandeel een defensief profiel.’ Kepler Cheuvreux wijst ook op de mogelijke instromen van duurzame beleggers. ‘De activiteiten van Corbion staan hoog op de radar bij iedereen die bedrijven rangschikt volgens duurzame criteria.’



7. Berkshire Hathaway

De superbelegger Warren Buffett is met zijn vehikel Berkshire Hathaway een nieuwkomer in deze hitparade. Het is de buitenlandse topfavoriet van De Belegger. ‘Je kan al eens klagen over de tussentijdse missers en de hoge cashpositie, maar Buffett zit in een goede positie om lucratieve zaakjes te doen tijdens de naweeën van de coronacrisis. Bovendien is de onderwaardering tegenover de intrinsieke waarde gestegen tot meer dan 20 procent.’ Dat is historisch aan de hoge kant. ‘Niet verwonderlijk dat de holding de inkoop van eigen aandelen versnelt.’



Maar hoelang kunnen Buffett (90) en zijn kompaan Charlie Munger (96) het nog uitzingen? ‘Hun hoge leeftijden zullen ooit tot slecht nieuws leiden. Maar de opvolging en de geest waarmee geïnvesteerd wordt, lijken verzekerd’, zegt De Belegger. ING Private Banking zit op dezelfde lijn: ‘Een holding met veel cash zoals Berkshire is ideaal in economisch onzekere tijden. Bovendien heeft Buffett in het verleden bewezen dat hij in een crisis zaakjes kan doen.’ Eén klassiek A-aandeel Berkshire kost inmiddels ruim 270.000 dollar, maar er is gelukkig ook een B-variant die 180 dollar kost.



8. Amazon

Eind vorig jaar behaalde geen enkel Big Tech-aandeel de top tien. Een coronacrisis later komen er twee het lijstje binnen. ‘Amazon is een coronawinnaar. Het virus heeft een paar supertrends zoals online shopping en cloudcomputing in een hogere versnelling gebracht’, zegt Leo Stevens & Cie. Bij cloudcomputing worden hardware (zoals rekencapaciteit), software en gegevens ter beschikking gesteld aan bedrijven via een netwerk (meestal het internet). ‘De afgelopen tien jaar is de jaaromzet van Amazon gegroeid van 34 miljard naar 280 miljard dollar. Die groei zal niet snel stoppen. Amazon heeft zo’n sterk ecosysteem uitgebouwd dat de gemiddelde Amerikaan er moeilijk omheen kan.’



Ook Dierickx Leys schuift Amazon naar voren. Volgens de privaatbank is er een belangrijk verschil met het eerder genoemde Alibaba. ‘Amazon heeft in tegenstelling tot Alibaba zelf opslagplaatsen en voorraden.’ In het huidige tweede kwartaal zullen covidgerelateerde kosten flink op het nettoresultaat wegen. ‘Het bedrijf blijft echter flink groeien en die kosten zijn van voorbijgaande aard.’



9. Microsoft

Van Lanschot is onder de indruk van de clouddivisie van Microsoft . ‘De groeimotor Azure kon een omzetgroei van 61 procent voorleggen. Bij AWS van Amazon is dat 40 procent. Bovendien trekt de brutomarge bij Azure aan en dat vinden we een belangrijke koersaanjager voor het aandeel Microsoft.’ Dierickx Leys: ‘Dankzij de cloud moet de gebruiker geen eigenaar meer zijn van hardware en software, maar betaalt die een soort huur: Software as a Service.’ Ook Microsoft profiteerde van de coronacrisis: het vele thuiswerken deed niet alleen de vraag naar Microsoft Teams en naar cloudtoepassingen stijgen, de thuisblijvers hadden ook computers en tablets nodig, waarop allerlei software van Microsoft draait. Het prijskaartje ligt op 34 keer de verwachte winst, maar dat vindt Van Lanschot gerechtvaardigd.



10. Adidas