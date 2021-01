Met dat motto gaan de Amerikaanse beurzen lager. De troepaandelen als GameStop en AMC stormen omhoog.

'Buy the trash, sell everything else' dat lijkt het motto op Wall Street woensdag. Alle hoofdgraadmeters gaan lager. De Dow Jones verliest 1,4 procent, de S&P500 zakt 1,8 procent en de techbeurs Nasdaq moet 1,6 procent inleveren.

Trash

Maar dat verkopende sentiment is bepaald niet terug te zien bij aandelen die een matig fundamenteel plaatje hebben. Het aandeel GameStop, dat de afgelopen dagen al met een ijltempo is gestegen, gaat nog maar eens 146 procent hoger.

De waanzin rond GameStop

Melvin Capital heeft zijn shortpositie op GameStop beëindigd volgens de Amerikaanse zakenzender CNBC. Het hefboomfonds gooit de handdoek in de ring nu daghandelaars via internetfora als Reddit proberen om meer en meer shorters - die inspelen op een dalende koers - uit GameStop te squeezen (voor een uitleg over 'short-squeeze' zie de video).

Het hefboomfonds rond de techinvesteerder Gabe Plotkin zou een groot verlies hebben geboekt op de positie. Het zou een grote deelname in Alibaba verkocht hebben om de verliezen af te dekken. Het fonds verloor dit jaar ongeveer 30 procent van zijn portefeuillewaarde, waardoor hefboomfondstitanen Ken Griffin en Steve Cohen deze week nog 2,75 miljard dollar injecteerden in Melvin Capital.

Maar GameStop is niet het enige aandeel met magere vooruitzichten dat fors hoger gaat. Ook de met schulden overladen bioscoopgroep AMC stormt 217 procent hoger. Dat de vooruitzichten zeer slecht zijn blijkt wel uit de analistenprognoses voor de komende jaren. Zelfs tegen 2023 zou de winst per aandeel volgens de analistenconsensus negatief zijn.

AMD

Advanced Micro Devices (AMD) gaat dan weer 5 procent onderuit. Dat is opvallend want het bedrijf komt met beter dan verwachte cijfers en krijgt van een reeks analisten koersdoelverhogingen. AMD rapporteerde een winst van 52 dollarcent per aandeel terwijl de analistenconsensus een winst van 47 dollarcent per aandeel had verwacht.

Truist-analist William Stein verhoogt zijn koersdoel voor de chipbakker van 96 naar 101 dollar na de 'robuuste' cijfers die de onderneming kon voorleggen en laat zijn houdenadvies staan. Ook Gus Richard, analist bij Northland, laat zijn koersdoel stijgen van 75 naar 84 dollar. Richard zegt wel dat de verwachting van AMD dat de pc-markt met 4 tot 6 procent zou groeien optimistisch is. Hij gaat zelf uit van een krimp met 10 procent