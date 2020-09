Buzzkill rond Battery Day

Musk waarschuwde in enkele - naar zijn maatstaven - afgemeten tweets voor de extreme moeilijkheid om de nieuwe technologie op te schalen. De topman tweette ook dat Tesla zijn eigen batterijcellen moet produceren om in de vraag naar elektrische wagens te blijven voldoen. Momenteel hangt het voor de batterijcellen af van Panasonic, waarmee het een gigantische fabriek uitbaat in de stad Reno (Nevada). Panasonic maakt de cellen en Tesla bundelt ze met duizenden tegelijk in autobatterijen. Musk was nooit een groot fan om van één leverancier afhankelijk te zijn en sloot nog enkele kleinere contracten met Contemporary Amperex Technology in China en met het Koreaanse bedrijf LG Chem. Die laatste is ook een partner van Umicore rond kathodematialen.