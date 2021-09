CEO Arcadis: 'Sommige aandeelhouders praten alleen nog over duurzaamheid'

Volgens ING heeft het Nederlandse ingenieursbedrijf Arcadis een van de hoogste duurzaamheidsprofielen op de Euronext-beurzen. 'We willen tegen 2035 klimaatneutraal zijn', zegt CEO Peter Oosterveer in een gesprek.

Arcadis hield donderdag zijn 'duurzaamheidsdag'. Aanleiding voor een gesprek met CEO Peter Oosterveer.

Wat is de beste omschrijving van wat Arcadis doet?

Peter Oosterveer: 'We verlenen adviesdiensten in vier industrieën: infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We zijn voor alle duidelijkheid geen bouwer, maar we geven advies en doen ontwerpwerk. We komen aan zet zodra een klant een rudimentair idee heeft van bijvoorbeeld een weg of een gebouw. We doen dan een duurzaamheidsstudie. Als daaruit blijkt dat het idee haalbaar is, leveren we eerst conceptueel werk dat vervolgens overgaat in gedetailleerd designwerk.'

'Vervolgens begeleiden we de klant met project-, constructie- en kostenmanagement. En na het werk helpen we met het onderhoud.'

Zijn bedrijven sinds corona meer met duurzaamheid bezig?

Oosterveer: 'Die trend was al voor corona bezig. We waren begin maart 2020 even bang dat klanten hun prioriteiten zouden wijzigen, maar corona heeft daarentegen de zaken versneld. Overigens was niet alleen corona een aandrijver, want er waren ook enkele natuurrampen in Europa, de VS en China die we verbinden met de klimaatverandering.'

ING benadrukt in een rapport dat Arcadis een van de hoogste ESG-profielen heeft op Euronext.

Oosterveer: 'Dat is juist. We zijn daar heel trots op en hebben daar ook hard voor gewerkt. Die ESG-rankings (E=milieu, S=sociale verantwoordelijkheid en G=goed bestuur, red.) bepalen we niet zelf, wel externe organisaties zoals EcoVadis. Die zijn tot de conclusie gekomen dat Arcadis op dat gebied het hardst aan de weg timmert. Tegen 2035 willen we klimaatneutraal zijn.'

'Overigens gaat ESG niet alleen over duurzaamheid, maar ook over hoe je de mensen die voor je werken behandelt en of er gelijkwaardigheid is tussen de werknemers. We betalen niet alleen faire lonen aan onze eigen werknemers, maar ook aan bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs of mensen die voor ons constructiewerken doen.'

'Daarnaast gaat ESG ook over transparantie. Wij zijn duidelijk over onze doelen en geven ook openheid over niet-financiële zaken.'

Zijn beleggers zich bewust van het ESG-profiel van Arcadis?

Oosterveer: 'De afgelopen jaren is ontzettend veel veranderd. Toen ik 4,5 jaar geleden bij het bedrijf kwam, was dat niet het beste moment. Toen moesten we eerst de prestatie van de onderneming verbeteren. Maar de afgelopen twee jaar ligt de nadruk almaar meer op duurzaamheid.'

Sommige aandeelhouders praten alleen nog over ESG met ons. Peter Oosterveer CEO Arcadis