CEO Atenor: 'Ons dividend gaat dit jaar sowieso omhoog'

De projectontwikkelaar Atenor zag de nettowinst in de eerste jaarhelft fors stijgen. 'Het dividend zal dit jaar met 3 tot 5 procent stijgen', zegt CEO Stéphan Sonneville.

De vastgoedontwikkelaar Atenor kwam maandag nabeurs met halfjaarcijfers. De onderneming zag de nettowinst met 50,9 procent stijgen tot 29,6 miljoen euro. De verkoop van de E- en F- gebouwen van het project Vaci Greens in de Hongaarse hoofdstad Boedapest leverde een belangrijke bijdrage.

De essentie Atenor realiseerde in de eerste jaarhelft een winstexplosie, vooral dankzij verkoopopbrengsten van Vaci Green (project in Boedapest).

De directie van Atenor vindt de koers van het aandeel niet in verhouding staan tot de onderliggende waarde.

Atenor heeft een liquiditeitscontract afgesloten om de verhandelbaarheid te verbeteren en voor het eerst een 'investor relations'-manager aangesteld.

De winst per aandeel klom met een veel kleinere 19,2 procent tot 4,40 euro. Dat is het gevolg van de kapitaalverhoging die Atenor in juni 2020 doorvoerde. De vastgoedontwikkelaar haalde 75 miljoen euro op door nieuwe aandelen tegen 55 euro per stuk uit te geven. Door het groter aantal uitstaande aandelen moet de winst over meer hongerige mondjes verdeeld worden.

De fors hogere winst laat wel toe om de dividenduitkering voor 2021 te laten klimmen. 'Het dividend zal dit jaar tussen 3 en 5 procent stijgen. Preciezer kunnen we voorlopig niet zijn', zegt CEO Stéphan Sonneville. Het laatste uitgekeerde brutodividend was 2,42 euro. Atenor noteert dus tegen een nettodividendrendement van minstens 3 procent.

'Een regelmatige stijging van het dividend zien we als een uitvoering van een vertrouwenscontract met onze aandeelhouder. Er kunnen altijd fluctuaties zijn, maar het principe is dat we altijd dividenden uitbetalen', zegt Sonneville.

Frustratie

Sonneville denkt verder dat het aandeel ondergewaardeerd is. ‘Naar mijn mening staat de koers van het aandeel niet in verhouding tot de waarde van Atenor. Is dit een frustratie? Eerder een kans. Ik heb de voorbije 18 maanden regelmatig aandelen gekocht. En ik ben ook niet van plan om te verkopen. Misschien is er wel een beetje frustratie over de beurskoers.'

'We noteren lager dan net voor het moment dat we onze kapitaalverhoging aankondigden in juni 2020 (toen 66 euro, nu 59 euro, red.)', vult financieel directeur Sydney Bens aan. 'En dat terwijl vandaag onze middelen, kansen en dividend groter zijn.'

Ik heb de voorbije 18 maanden regelmatig aandelen gekocht. Stéphan Sonnevill CEO Atenor

Residentieel vastgoed

Dat Atenor niet hoger noteert dan een jaar geleden, terwijl bijvoorbeeld VGP tegen recordkoersen noteert, heeft allicht te maken met de grote belangen van Atenor in kantoorpanden. Bedrijven hebben sinds de pandemie minder nood aan kantoorruimte, omdat is gebleken dat veel werknemers thuis kunnen en willen werken.

'60 procent van onze portefeuille zijn kantoren. Dat is geen target. Hoe dat zal evolueren, hangt af van de kansen die er komen’, zegt Sonneville. De CEO vindt de associatie van beleggers met louter kantoorvastgoed alvast onterecht. 40 procent van de portefeuille bestaat uit residentieel vastgoed, van studentenkoten tot betaalbare woningen. ‘We beschikken over 8.750 wooneenheden in zeven Europese landen. Weinig groepen kunnen dat zeggen en toch zijn er weinig mensen die ons linken aan residentieel vastgoed.’

We noteren lager dan voor we onze kapitaalverhoging aankondigden in juni 2020. Sydney Bens Financieel directeur Atenor

Grotere liquiditeit