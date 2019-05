CEO Biocartis: 'Binnen 2 à 3 jaar moeten we winstgevend zijn'

Het Mechelse diagnosticabedrijf Biocartis heeft dit jaar al 200 miljoen euro opgehaald en kan daardoor een versnelling hoger schakelen. Dat moet toelaten om binnen 2 à 3 jaar winst te maken.

Herman Verrelst, de topman van Biocartis , heeft het kapitaal en de ambities om zijn bedrijf naar een volgend niveau te tillen. Nu nog voldoende klanten overtuigen. Tijdens onze twaalfde CEO Talks antwoordde Verrelst op de vragen van Tijd-lezers.

Wat doet Biocartis precies?

Herman Verrelst: ‘Biocartis is actief in moleculaire diagnostiek. Ons minilabo Idylla kan heel snel en accuraat DNA-mutaties in kaart brengen. Wij passen dat toe in de kankerdiagnose. We helpen oncologen de juiste therapieën te selecteren voor hun patiënten. De tests gebeuren door cartridges (een soort plastic cassette, red.) met wat bloed of weefsel in het Idylla-systeem te stoppen.’

Hoe disruptief en uniek is Idylla?

Verrelst: ‘Studies tonen aan dat Idylla sneller en accurater antwoordt op vragen van pathologen en oncologen dan concurrerende systemen. Het laat ook toe om moleculaire diagnostiek binnen te brengen in de kleinere ziekenhuizen, dichter bij de patiënt. Dat is nieuw in het domein van de oncologie.’

Loopt de markt dan niet automatisch storm voor zo'n innovatief systeem?

Verrelst: ‘We hebben tijd nodig om de vele voordelen van ons systeem aan te tonen, soms nog om het ongeloof te overwinnen. Als ze ons systeem kennen, wordt het bijzonder goed onthaald. Dat zien we nu in de VS, waar we vorig jaar doorbraken. Het gaat er niet anders dan in Europa twee, drie jaar geleden. De vraag is niet of, maar wanneer de verkoop van cartridges er zal aanslaan.’

Converteerbare obligatie

Herman Verrelst ziet de groei versnellen.

U hebt in januari 50 miljoen euro opgehaald, en 150 miljoen euro deze maand via een converteerbare obligatie. Wat gaat u met dat geld aanvangen?

Verrelst: ‘Door die operaties beschikken we over een sterke oorlogskas om te investeren in groei, om onze meerjarenstrategie mogelijk te maken. Die rust op twee pijlers. In de eerste plaats versterken we onze geografische aanwezigheid. We zijn sinds kort actief in de VS. China en Japan volgen. Nu de technologie op punt staat, investeren we volop in onze commerciële uitbouw.’

‘Ten tweede bouwen we het menu van tests verder uit. Hoe meer tests beschikbaar zijn, hoe makkelijker het is klanten van Idylla te overtuigen. Vandaag hebben we 15 tests op de markt voor melanoom-, darm- en longkanker. De meeste zijn geregistreerd voor gebruik in Europa. Veel aandacht gaat nu naar registraties in andere landen zoals de VS en China, samen met onze farmapartners. We willen echter nog meer domeinen kunnen aanboren. Dat vergt grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling.’

Sommige particuliere beleggers waren misnoegd omdat ze niet konden intekenen op die operaties, waardoor hun belang zal verwateren. Hoe belangrijk is de kleine belegger nog voor Biocartis?

Verrelst: ‘Uitermate belangrijk. We zijn heel dankbaar voor de steun die we van de particuliere beleggers de voorbije jaren hebben gekregen. Recent hebben we vooral middelen opgehaald bij institutionele beleggers omdat dat de efficiëntste manier was voor zulke grote sommen. Voor de converteerbare obligatie hebben we de voorwaarden zo veel mogelijk marktconform willen houden. Dat impliceerde bijvoorbeeld een referentiekoers op de dag van uitgifte zelf. Dankzij die ‘standaardvoorwaarden’ hebben wij de som heel snel kunnen ophalen en ook heel kwalitatieve aandeelhouders aan boord kunnen hijsen. Ik wil benadrukken dat een sterke kapitalisatie van Biocartis alle aandeelhouders ten goede komt, ook de kleine beleggers.’

Heeft het management zelf ingetekend?

Verrelst: ‘Nee. De operatie was voorbehouden voor institutionele beleggers.’

Doelstellingen

Wat zijn uw doelstellingen op korte termijn, voor dit en volgend jaar?

Verrelst: 'Voor dit jaar staan onze ambities al scherp: 350 Idylla-instrumenten plaatsen en het cartridgevolume aanzienlijk laten stijgen tot 210.000 à 225.000. In 2020 willen we verder werken aan ons longkankermenu en hopen we met onze partner Genomic Health met borstkankertests naar de markt te kunnen komen. Met hem zijn we ook bezig tests in de urologie te ontwikkelen, zoals voor prostaat- en blaaskanker. We willen echter nog verder gaan. We gaan ons bijvoorbeeld ook op immunotherapietests richten.’

Kan Biocartis zelfstandig een wereldspeler worden? Of werkt u beter samen met een multinational?

Verrelst: ‘We hebben een unieke oplossing die ons de mogelijkheid biedt om op eigen houtje wereldwijd actief te worden. We doen dat trouwens niet alleen. We zijn bezig een ecosysteem van partners rond het Idylla-platform uit te bouwen, zowel op commercieel vlak als met farmabedrijven, of met andere spelers zoals Genomic Health in de VS. We willen zelfstandig in dit model verder groeien.’

Biocartis staat niet alleen in de wereld. Wie zijn uw concurrenten?

Verrelst: ‘We concurreren met systemen die eerder gericht zijn op een gecentraliseerde aanpak van de moleculaire diagnostiek, van Roche Diagnostics bijvoorbeeld. Daarvoor zijn grote, dure labo's vereist. Wij hebben een decentraal systeem dat geen grote labo-infrastructuur vereist. Wij proberen de tests dichter bij de patiënt te brengen, zodat die minder lang moet wachten op een diagnose. Daarin zijn we uniek.’

Hoe groot schat u die markt in?

Verrelst: ‘Als we onze volle ambities willen realiseren, spreken we over een markt van 2 à 3 miljard euro. In dat veld willen we een leidende speler worden.’

Wanneer denkt u winst te maken?