CEO Boskalis: 'Wij hebben vanochtend bijgekocht'

Het Nederlandse Boskalis kwam vandaag met slechter dan verwachte cijfers. Beleggers trekken zich evenwel op aan positieve vooruitzichten.

De omzet van de baggeraar Boskalis was met 1,27 miljard euro beter dan de consensusverwachting van 1,24 miljard. De brutobedrijfswinst kwam uit op 135,7 miljoen euro tegenover een verwachte winst van 166 miljoen. De nettowinst bedroeg 1,3 miljoen euro, terwijl analisten van 37 miljoen uitgingen.

In een toelichting op de resultaten wijst CEO Peter Berdowski op een verandering in de markt voor het leggen van kabels voor offshore windparken. Deze kabels zijn nodig om de windmolenparken met het vaste land te verbinden. 'De markt voor offshore wind is in korte tijd een hele moeilijke markt geworden. Meer concurrentie en het wegvallen van belangrijke subsidies zijn een groot probleem', zegt de CEO.

Om die reden heeft de maritiem dienstverlener een voorziening van 100 miljoen euro getroffen. 'Deze waardering is erg prudent. Het is onze strategie om verliezen te nemen als je ze voorziet en claims pas te nemen als je ze hebt', legt Berdowski uit. De baggertopman zegt nog steeds op de lange termijn 'muziek te zien' in de kabellegmarkt en wil de komende tijd vooral 'selectiever' zijn met het aantal nieuwe projecten dat het bedrijf aanneemt.

Vooruitzichten

Voor dit jaar laat het bedrijf zijn eerdere prognose staan. Dat wil zeggen dat het een brutobedrijfswinst verwacht van om en nabij de 350 miljoen euro. Hiermee verwacht het bedrijf dat het tweede jaarhelft een stuk gunstiger zal zijn.

Analist Tijs Hollestelle van ING denkt overigens dat die prognose een stuk slechter is dan de verwachtingen van analisten. Dat komt onder andere doordat Boskalis de boekwinst op de verkoop van de slepers Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage heeft meegerekend, terwijl de analisten hier geen rekening mee hielden. 'De werkelijke brutobedrijfswinst die het bedrijf schat is dus iets van 246 miljoen euro, 32 procent lager dan de analistenconsensus', zegt Tijs Hollestelle.

'Te laag gewaardeerd'

Volgens Berdowski waarderen beleggers en analisten de waarde van de joint ventures van het bedrijf te laag. De topman zegt dat op basis van de bedragen waarvoor de huidige joint ventures verkocht worden. 'Een van de redenen waarom we ze aan het verkopen zijn, is omdat we er meer voor krijgen dan dat ze in het aandeel worden gewaardeerd', zegt de CEO van de baggeraar tijdens een analistenconferentie.

Verder zegt de topman dat hij het dividend van 0,50 euro wil handhaven, maar hij wacht daarvoor wel het tweede halfjaar af. Het aandelenopkoopprogramma gaat in ieder geval zeker door. 'Het opkopen is wel moeilijk, omdat we niet zoveel in één keer willen kopen dat er een verstorend effect is. Maar vanochtend hebben we in ieder geval wat bijgekocht', zegt Berdowski.