CEO Deceuninck: 'Een delisting is niet aan de orde'

Francis Van Eeckhout, de topman en hoofdaandeelhouder van Deceuninck, heeft geen plannen om zijn bedrijf van de beurs te halen. Hij mikt vooral op groei voor de lange termijn, benadrukte hij tijdens onze zevende CEO Talks.

Deceuninck-ceo Francis Van Eeckhout ziet op lange termijn nog veel groeimogelijkheden voor zijn bedrijf in de markt van pvc-bouwprofielen. Volgens de topman is PVC een van de duurzaamste en energiezuinigste materialen. Beleggers in het aandeel moeten dan ook vooral op lange termijn denken. Op korte termijn blijft Turkije wat op de koers wegens, en een bod van Van Eeckhout op de aandelen die hij nog niet bezit is niet aan de orde. Tijdens onze zevende CEO-talks ging Van Eeckhout gretig in op de vele tientallen vragen van onze lezers.

Deceuninck boekte vorig jaar een 2 procent lagere omzet, maar de brutobedrijfswinst ging nog wel 6 procent vooruit. Hoe zien jullie de markt nu evolueren?

'Delisting niet aan de orde' | Francis Van Eeckhout (Deceuninck) | CEO Talk

Francis Van Eeckhout: 'In Turkije is er nog steeds een vertraging. Voor de overige regio's kunnen we de situatie moeilijker inschatten, gezien de wintermaanden niet betekenisvol zijn. In de winter staat de bouw op een laag pitje.'

Een positieve verrassing was de forse daling van de schulden van 118 naar 94 miljoen euro, terwijl analisten een stijging hadden verwacht. Hoe komt dit?

Van Eeckhout: 'De voornaamste reden is dat we heel sterk werken aan het verminderen van ons werkkapitaal. We moeten ons geld op de meest efficiënte manier gebruiken. Daarnaast maken we ook gebruik van factoring (het doorverkopen van nog niet geïnde facturen, red.). Dat zien we al jaren als een interessante diversificatie van onze financieringsbronnen. De kostprijs is vergelijkbaar met een klassieke bankfinanciering.'

Turkije

U zei het al: Turkije, het belangrijkste land voor Deceuninck, is in crisis. De inflatie bedraagt er 20 procent, en de Turkse lira kelderde vorig jaar een kwart tegenover de euro. Hoe gaan jullie daarmee om?

Van Eeckhout: 'We zijn al 30 jaar actief in Turkije. Iedere tien jaar is er wel een crisis, en er heerst een bijna permanente devaluatie. We hebben er leren mee omgaan. De lokale markt stabiliseert intussen wel. We winnen marktaandeel zoals tijdens vorige crisissen. Mensen zoeken in periodes van onzekerheid immers sterke merken. We zijn in Turkije ook van drie naar twee ultramoderne fabrieken gegaan. We hebben er de organisatie gestroomlijnd. Nu moeten we die fabrieken gaan gebruiken van vanuit Turkije meer te exporteren.'

Ook de VS zijn een belangrijke markt. Hoe zit het daar?

Van Eeckhout: 'De VS zijn goed voor zowat 20 procent van onze omzet. We groeien er boven het marktgemiddelde, en benaderen er de nummer één in marktaandeel. We zetten vooral in op service en kwaliteit. Daar proberen we het verschil te maken met onze concurrenten.'

Is Deceuninck een brexitgevoelig aandeel?

Van Eeckhout: 'Onze blootstelling is heel beperkt. We hebben in het Verenigd Koninkrijk een fabriek, maar we produceren er alleen voor de lokale markt.'

'PVC onterecht onder vuur'

PVC ligt in sommige kringen onder vuur, omdat het geassocieerd wordt met plastic afval. Hoe duurzaam is het materiaal?

Van Eeckhout: 'Ik vind het opmerkelijk dat alleen in de Benelux PVC onder vuur ligt. Wereldwijd zien we een omgekeerde tendens, en wordt PVC als een duurzaam materiaal gezien. We werken aan het imago, want PVC bespaart tweemaal zoveel energie dan andere ramen. (Later laat Van Eeckhout ons een aluminium raam en een pvc-raam aanraken voor een even koude vriezer, waaruit blijft dat het pvc-raam warmer aanvoelt, red.). De verwarming van huizen is goed voor 40 procent van het wereldwijde energieverbruik. Vandaar de nog enorme mogelijkheden voor PVC-ramen, die voor belangrijke energiebesparingen kunnen zorgen. Het materiaal is ook makkelijker te recycleren.'

'PVC-ramen zijn daarnaast absoluut veilig. Door de vorm is er geen enkele zogeheten 'uitloging' mogelijk, het afbrokkelen van plastic oneffenheden. Er komt geen plastic vrij dat in het milieu terecht kan komen, behalve het raam zelf dat 100 procent recycleerbaar is. De problematiek van nanoplastics in het milieu heeft vooral betrekking op verpakkingsmateriaal, niet op structurele bouwmaterialen zoals PVC. We hebben trouwens recent zwaar geïnvesteerd in onze recyclagefabriek. Dat helpt ons ook om minder afhankelijk te worden van de pvc-prijs omdat we zo ook zelf onze grondstof produceren.'

Toch zijn jullie sinds kort gestart met aluminium via een joint venture in Centraal-Europa. Is het de bedoeling ook in België aluminium ramen te introduceren?

Van Eeckhout: 'Het is een vorm van diversificatie. In eerste instantie is de joint venture bedoeld voor Centraal-Europa. Vanaf mei zullen we bekijken of we ook in West-Europa van start gaan met aluminium.'

De concurrentie in de sector is groot. Hoe blijft u die de baas?

Van Eeckhout: 'Door sterk in te zetten op de noden van de klant en op innovatie. Zo lanceerden we glasvezelversterkte profielen en staalvervangende profielen. We brachten ook een uniek rolluiksysteem op de markt zonder enige schroef, met een gepatenteerd kliksysteem dat de installatie veel sneller maakt. Dat wordt door onze klanten enorm gewaardeerd. En we zitten zelfs in 3D-printing, voor demo's. We participeren ook in een universitair programma om 3D-composieten te produceren.'

'Waanzinnig lage koers'

In de lente van 2017 zei u dat de koers van Deceuninck 'waanzinnig laag' stond. De koers staat nu nog lager. Hoe komt dat?

Van Eeckhout: 'Onze cijfers waren de beste van de afgelopen tien jaar. Ik denk dat het Turkse verhaal op ons aandeel weegt.'

U koopt regelmatig zelf aandelen bij, en bezit al 28,8 procent van het bedrijf. Bij de drempel van 30 procent moet u een overnamebod lanceren. Zit zo'n delisting er aan te komen?

Van Eeckhout: 'We zijn gelukkig dat we beursgenoteerd zijn. Het biedt bepaalde voordelen, zoals merkbekendheid en zogeheten 'employer branding'. Mensen werken graag voor een genoteerd bedrijf. Een delisting is niet aan de orde.'

Wielerkoers

U besloot vorig jaar om met Deceuninck-Quickstep een wielerteam te sponsoren. Zal de aandeelhouder daar ook van profiteren?

Van Eeckhout: 'De directe financiële voordelen zijn moeilijk te meten. Maar we hopen dat de renners zich niet zinloos in het zweet rijden. De sponsoring draagt bij tot onze naambekendheid. In Oost-Europa vervangen we bijvoorbeeld het merk Inoutic naar Deceuninck. De betere naambekendheid moet zowel onze business als die van onze klanten ondersteunen, die onze profielen bij de consument plaatsen. We krijgen er van onze professionele klanten alvast veel goede commentaren over. Op lange termijn moet dit ook in onze resultaten zichtbaar worden, wat ten goede zal komen aan alle aandeelhouders.'