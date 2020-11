CEO EVS: 'Publiek of niet? Als de wedstrijden maar doorgaan'...

De Luikse specialist in technologie voor liveopnames EVS kreunt onder de coronapandemie, maar ziet licht aan het einde van de tunnel.

Voor EVS , de Luikse specialist in videotechnologie voor live-uitzendingen op tv, is het een slecht jaar. Het schrappen van de Olympische Spelen, het Europees kampioenschap voetbal en het langdurig stilliggen van andere sportcompetities deed de klanten een pak minder investeren. Door de komst van vaccins tegen het coronavirus is de kans toegenomen dat die evenementen in 2021 wel kunnen doorgaan, terwijl nieuwe producten voor groei moeten tekenen. Hopelijk volgt de beurskoers dan, zei CEO Serge Van Herck donderdag tijdens onze CEO Talks.

De pandemie hakt zwaar in op de cijfers van EVS. Eind oktober was het orderboekje 8 procent minder gevuld dan vorig jaar. Wanneer ziet u beterschap?

Serge Van Herck: 'We gaan ervan uit dat de Olympische Spelen en het Europees kampioenschap voetbal in 2021 doorgaan. De komst van efficiënte vaccins heeft die kans doen toenemen. Die evenementen gaan een grote positieve impact hebben. Daarnaast zijn onder meer de nationale voetbalcompetities, het American football en het NBA-basket in de VS belangrijk voor ons. Ik hoop dat die zoals normaal doorgaan in 2021.'

Het beslissingsproces bij onze klanten is vertraagd. Dat vertroebelt ook ons beeld op de korte termijn. Serge Van Herck CEO EVS

'We merken dat er veel opportuniteiten zijn bij onze klanten, maar ze aarzelen om bestellingen te plaatsen. Hun beslissingsproces is vertraagd. Dat vertroebelt ook ons beeld op de korte termijn.'

Wat als corona de evenementen toch nog lang stillegt?

Van Herck: 'We hebben geen plan B. Als corona lang blijft duren, gaan veel bedrijven in de problemen komen. We hebben gelukkig een stevige balans om de storm door te komen. Maar deze situatie mag geen twee jaar aanslepen. Als we binnen een jaar nog in dezelfde crisis zitten, zullen we maatregelen nemen. We zullen dan ongetwijfeld niet alleen zijn in dat geval.'

Wat als de wedstrijden zonder of slechts met een beperkt publiek doorgaan?

Van Herck: 'De aanwezigheid van publiek is voor ons minder belangrijk dan het doorgaan van de evenementen zelf. Zonder publiek wordt het belang van de tv-uitzendingen groter. Zolang de Olympische Spelen en de competities doorgaan, wordt er geproduceerd en wordt onze technologie gebruikt.'

Profiel EVS Actief in videotechnologie voor liveproducties als sportwedstrijden, shows en nieuwsuitzendingen. Omzet 2019: 103 miljoen euro (-11%). Nettowinst: 19,6 miljoen euro (-44%). Kaspositie: 53 miljoen euro. Orderboek: 41 miljoen euro (-7%). Aantal werknemers: 580.

Bent u niet te afhankelijk van sportwedstrijden?

Van Herck: 'Het is een sector die zonder corona groeit en op de lange termijn opportuniteiten biedt. Maar naast de sportevenementen, gaan de zenders door met livenieuws, shows of ander entertainment. Die 'live audience business klanten' zoals we ze noemen, hebben meer bestellingen geplaatst. Alleen de zogeheten 'live service providers' hebben een vertraging gekend. Wij zetten in op beide.'

EVS nam in mei het Nederlandse Axon over. Was het niet beter geweest organisch te groeien?

Van Herck: 'In de eerste plaats hebben we de overname gedaan omdat de complementariteit van de Axon-producten voor onze klanten erg groot is. Cerebrum bijvoorbeeld. Dat is een softwareoplossing die toelaat de volledige tv-productieapparatuur te beheren en te controleren. Als we die producten zelf hadden moeten ontwikkelen, hadden we daar drie tot vier jaar over gedaan en hadden we de ontwikkeling van andere, eigen producten moeten stopzetten. Nu kunnen we vanaf dag één een veel bredere portefeuille aanbieden.'

'Ten tweede zien we een belangrijke synergie door de producten van Axon in Noord-Amerika te verkopen. Tot nu toe was Axon daar afwezig. Dankzij ons netwerk gaat er voor Axon een nieuwe markt open.'

Waar moet de toekomstige groei vandaan komen?

Van Herck: 'We zien vier tendenzen die een belangrijke groeimotor vormen. In de eerste plaats - en hiervoor moet ik wat technisch worden - de overgang van SDI (serial digital interface, red.) naar het internetprotocol IP. Het gaat om de manier waarop hogeresolutievideo's verstuurd en verwerkt worden. Die verandert van de klassieke uitzendomgeving naar een meer IT-gedreven omgeving die een veel grotere flexibiliteit biedt.'

Ons businessmodel evolueert van eenmalige productverkoop naar een recurrent verdienmodel waarbij we de klanten maandelijks een factuur kunnen sturen voor onze producten of diensten. Serge Van Herck CEO EVS

'Ten tweede vindt er een evolutie van werken op afstand plaats bij liveproducties. Operatoren moeten niet meer in een vrachtwagen naast het stadion zitten, maar kunnen thuis of vanop kantoor hun werk doen.'

'Ten derde evolueren we van een hardware- naar een softwarebedrijf. Binnenkort gaan we cloudgebaseerde oplossingen aanbieden. Ons businessmodel evolueert van eenmalige productverkoop naar een recurrent verdienmodel waarbij we de klanten maandelijks een factuur kunnen sturen voor onze producten of diensten.'

EVS stond oorspronkelijk bekend om zijn servers om beelden te vertragen. Zijn die nog belangrijk?

Van Herck: 'Ja, maar ook hier zien we een evolutie. In de eerste plaats is er meer diversiteit in de servers: om de Superbowl (finale van de American footballcompetitie, red.) met zijn 120 camera's te produceren, heb je een ander soort serverinfrastructuur nodig dan wanneer je een kleinere match met vier camera's produceert. Ondertussen is ons productgamma uitgebreid naar PAM (Production Asset Management): oplossingen die onze klanten toelaten om hun beeldmateriaal beter te beheren en te benutten. Als je bijvoorbeeld beelden wil van Maradona die in een bepaald jaar tegen een bepaalde ploeg heeft gescoord, moet je dat snel kunnen vinden. Ook daarvoor hebben we technologische producten in huis.'

Wat zijn de omzet- en margeambities op de lange termijn?

Van Herck: 'We hebben de ambitie te groeien, met realistische percentages jaar na jaar. We plakken daar geen cijfers op, maar op de lange termijn willen we een van de topspelers in onze industrie worden, zowel in omzet als winstgevendheid.'

EVS heeft 53 miljoen euro in de kassa, maar schrapte het dividend. Waarvoor willen jullie dat geld gebruiken?

Van Herck: 'We gaan onze cash laten renderen door overnames te doen. Het is een deel van ons strategisch plan om de productportefeuille uit te breiden via strategische partnerships en acquisities.'

De ambitie op de lange termijn is weer aan te vatten met een dividend zodra onze winstgevendheid dat toelaat. Serge Van Herck CEO EVS

'Dit jaar heeft de raad van bestuur uit voorzichtigheid beslist geen dividend uit te keren. Terecht. Maar de ambitie op de lange termijn is weer aan te vatten met een dividend zodra onze winstgevendheid dat toelaat.'

Plannen jullie opnieuw een inkoop van eigen aandelen?

Van Herck: 'Het laatste inkoopprogramma is pas beëindigd. We hebben nu zo'n 8 procent van de aandelen in handen. In de toekomst kan een nieuwe inkoop op tafel liggen.'

Wanneer zit u de beurskoers herstellen?

Van Herck: 'Onze ambitie is zoals gezegd groei op de lange termijn neer te zetten, in omzet en winst. We gaan ervan uit dat de koers die trend zal volgen.'

U bent ruim een jaar aan boord bij EVS. Bent u zelf van plan aandelen te kopen?

Van Herck: 'Jazeker.'