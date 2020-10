CEO Fagron: 'Outsourcen van apotheekbereidingen is megatrend'

Fagron trapte in mineur het Brusselse resultatenseizoen af. 'Covid weegt op onze steriele bereidingen, maar het enorme groeipotentieel blijft overeind', zegt CEO Rafael Padilla.

Voor de Oost-Vlaamse apotheekbereider Fagron is Covid een tweekoppig monster. De pandemie geeft een impuls aan de verkoop in de afdeling Brands & Essentials die onder meer alcoholgels en vitamines maakt. Maar voor Fagrons samengestelde bereidingen, de 'Compounds', is het virus een gesel nu planbare zorg wordt uitgesteld.

Fagron klokt het derde kwartaal af met een omzet van 135,1 miljoen euro. Bij een constante wisselkoers boekt het een dubbelcijferige groei. Maar het plaatje wordt vertroebeld door een forse verzwakking van enkele groeimunten. Door de druk op de Braziliaanse real en de Mexicaanse peso, twee markten waar Fagron marktleider is, krimpt de gerapporteerde omzet met 0,4 procent.

Toch is Latijns-Amerika de positieve verrassing in de cijfers. In tegenstelling tot Europa, boekt Fagron er een organische omzetgroei, dus zonder inbegrip van wisselkoerseffecten en overnames, van liefst 23,4 procent. 'Zowel in Brazilië als Mexico heeft de coronapandemie een sterke toename getriggerd in de vraag naar vitamines, immunoboosters en producten voor gewichtsbeperking', zegt CEO Rafael Padilla.

In markten waar Fagron meer afhangt van steriele bereidingen is het plaatje minder rooskleurig. In Nederland bijvoorbeeld wist de verkooptoename van coronagerelateerde producten de daling in steriele bereidingen niet te compenseren.

Hetzelfde plaatje in de VS waar Fagron een fabriek rond steriele bereidingen heeft in Wichita (Kansas). 'We zagen daar herstel in het derde kwartaal en we blijven sterk geloven in de langetermijntrend van outsourcing', zegt Padilla. 'Bewijs daarvan zijn de nieuwe ziekenhuisnetwerken die we vorig kwartaal in de VS als klant wisten te strikken.' Tegen 2022 moet de fabriek in Wichita, waar zowat 120 mensen werken, voor 100 miljoen euro bijdragen aan de jaaromzet. 'Die doelstelling blijft ondanks de tijdelijke coviddruk ongewijzigd', zegt Padilla. Fagron blijft er investeren en start er in het vierde kwartaal een steriele productielijn voor het afvullen van infuuszakken.

Israël en Duitsland

Daarnaast is het bedrijf sinds augustus actief in Israël via de overname van Tamar Pharma. 'Dat bedrijf is zowat een exacte kopie van Fagron op kleinere schaal', zegt Padilla. 'Israël is interessant omdat er net als in Nederland en de VS een soepele wetgeving bestaat die klinieken en apotheken toelaat om het maken van bereidingen uit te besteden aan een externe partij als Fagron', zegt Padilla. 'Bovendien kunnen we Israël makkelijk beleveren vanuit onze hub in Griekenland. Er zijn kleine familiale concurrenten actief die interessante overnamedoelwitten vormen.'

Tamar Pharma droeg in augustus en september voor 1,6 miljoen bij aan de omzet. 'Dat is voorlopig nog bescheiden maar we zien veel groeimogelijkheden', zegt de CEO. Analisten van Kepler loven het feit dat Fagron weer op overnamepad gaat, maar zegt 'dat er grotere deals nodig zijn om echte groei te triggeren'. Wat dat betreft lijkt Fagron op plannen te broeden. 'Naast bijkomende overnames in Israël, mikken we ook op Duitsland. Dat is een markt waar we nog niet actief zijn maar waar het outsourcen van geneesmiddelen een gunstige wetgeving geniet.'