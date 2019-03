CEO Galapagos: 'We willen bij de top tien van de wereld'

'We wilden vroeger de grootste zijn in Europa. Nu willen we in de top tien van de wereld komen.' Dat zegt Onno van de Stolpe van Galapagos, zaterdag de ster van de dag op de jaarlijkse happening van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB).

'Wie van jullie was er vanaf het begin bij, in 2005, toen we tegen 7 euro naar de beurs gingen?' Met deze vraag trapte Galapagos-CEO Onno van de Stolpe zijn presentatie af voor een bomvolle bioscoopzaal in Kinepolis Antwerpen. Twee, hooguit drie beleggers staken hun hand op. Vrijdag sloot de koers op 103,9 euro, na een dagstijging van 22 procent. Beleggers reageerden verheugd op de sterke, finale fase 3-resultaten van het reumamiddel filgotinib.

'We hebben het verschil gemaakt in veiligheid. Reumatologen willen uiteraard de wekelijkse injectie bij hun patiënten vervangen zien door de dagelijkse inname van een pil. Maar ze zijn beducht voor bijwerkingen. Daarom waren de resultaten over veiligheid zo belangrijk en specifiek daarop heeft de beurskoers gereageerd', zei van de Stolpe. Hij beklemtoonde dat filgotinib veel meer is dan een reumamiddel. Er lopen bijvoorbeeld ook studies voor de behandeling van de ziekte van Crohn en chronische darmontsteking. 'Maar in deze gevallen draait het dus alleen nog om de doeltreffendheid van het middel. De veiligheid is reeds bewezen, dus is het risico op mislukking in de andere domeinen lager geworden.'

Gilead respecteert onze zelfstandigheid. De overnamegeruchten mogen wat gaan rusten. Onno Van de Stolpe CEO Galapagos

Gilead verzorgt de wereldwijde commercialisering van filgotinib. Gilead is een Amerikaanse farmareus die reeds 13 procent van Galapagos bezit. Vaak duikt er overnamespeculatie op. Van de Stolpe drukte die speculatie de kop in. 'Maandag vloog de nieuwe CEO van Gilead, Daniel O'Day, over voor een etentje. Er was een goede chemie tussen ons. Gilead respecteert onze zelfstandigheid.' Van de Stolpe voegde eraan toe dat op lange termijn niets uitgesloten kan worden. 'Maar voorlopig mogen de overnamegeruchten wat gaan rusten.'

Het is bekend dat Onno Van de Stolpe als de dood is voor een overname. Hij wil op zelfstandige voet verder en hij verwees naar de andere middelen in de pijplijn, zoals voor de behandeling van longfibrose ('een vreselijke dodelijke ziekte') en artrose ('het kraakbeen verdwijnt tussen de gewrichten, heel pijnlijk en daar is nog geen enkel medicijn voor in ontwikkeling'). Van de Stolpe: 'En deze keer zullen we die toekomstige medicijnen zelf kunnen verkopen. We hebben geen partners meer nodig. Dankzij de royalties die we zullen krijgen van Gilead, kunnen we de ontwikkeling van andere medicijnen financieren.' Galapagos heeft nu al een cashpositie van 1,3 miljard euro.

Het toledo-programma zal de waarde-ontwikkeling van het aandeel bepalen over de komende tien à 15 jaar. Onno Van de Stolpe CEO Galapagos

Wat volgens van de Stolpe de komende 10 à 15 jaar de waarde-ontwikkeling van het aandeel zal bepalen is het Toledo-programma. 'Dit gaat over een nieuw werkingsmechanisme die tegelijk 7 à 8 ziektes wil tackelen. De resultaten bij dierenproeven zijn hoopgevend. Dit kan enerzijds een gamechanger worden in de markt van ontstekingsziektes. Maar anderzijds kan het programma ook morgen dood zijn. Als er bijvoorbeeld een impact op het hartritme opduikt, is het gedaan. Dat is het risico van deze fase, en het risico dat wij in staat zijn om te dragen.'

Onno van de Stolpe stak zijn ambities niet onder stoelen of banken. 'Vroeger wilden we het grootste biotechbedrijf van Europa zijn. Dat zijn we min of meer al, dus moeten we de ambities bijstellen. Nu willen we bij de top tien van de wereld zijn.'