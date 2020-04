CEO Miko: ‘Gelukkig draait onze kunststoftak op volle toeren'

'Gelukkig rijden we op twee wielen. Terwijl we in onze koffiedivisie de branderijen hebben stilgelegd wegens de fors lagere vraag, draait onze kunststoftak op volle toeren’, zei CEO Frans Van Tilborg van Miko tijdens onze CEO Talks.

Het koffieservice- en kunststoffenbedrijf Miko schrapt zijn dividend, bevriest verschillende investeringen en kreeg uitstel van betaling van zijn banken om de coronacrisis te doorstaan. Frans Van Tilborg leidt als telg van de stichtende familie Michielsen het 112 jaar oude familiebedrijf al sinds 1999, eerst als cogedelegeerd bestuurder en sinds 2010 als enige CEO.

In welke mate treft het coronavirus de activiteiten van Miko?

Frans Van Tilborg: ‘Er is een enorm verschil tussen de twee takken van ons bedrijf. In ons koffiesegment wordt de verkoop aan de horeca zwaar getroffen. De cafés en restaurants zijn in al onze thuislanden nagenoeg hermetisch gesloten. Vooral in Nederland en het Verenigd Koninkrijk verkopen we voofal aan de horeca. De verkoop in kantoren is ook gedaald door het vele thuiswerk en de gesloten bedrijven, maar niet volledig verdwenen. En de gezondheidszorg, waarin we vooral in België actief zijn, draait nog steeds goed. Ook Scandinavië, goed voor 30 procent van onze koffieomzet, doet het nog behoorlijk. Toch hebben we twee weken geleden beslist onze branderijen tijdelijk stil te leggen wegens de ineenstorting van de vraag. Onze tak kunststofverwerking, die de helft van onze business vertegenwoordigt, draait daarentegen op volle toeren. We hebben zelfs uitzendkrachten moeten aanwerven. We produceren veel verpakkingen voor de voedingssector. Omdat mensen nu niet langer buitenshuis kunnen eten, is de verkoop fors gestegen.’

Kunnen de kunststofverpakkingen dit jaar het omzetverlies in de koffietak compenseren?

Van Tilborg: ‘Never say never, maar dat verwacht ik niet.’

Profiteert de afdeling van de gecrashte olieprijs, de grondstof voor plastic?

Van Tilborg: ‘Onze verkoopprijzen zijn geïndexeerd aan de grondstoffenprijzen, zodat onze klanten mee kunnen genieten van de goedkopere olie. Ik kan dus niet zeggen dat wij daar van profiteren.’

Schuldgraad

Miko schrapte zijn dividend. Is het bedrijf sterk genoeg om deze crisis uit te zingen?

Van Tilborg: ‘Als beursgenoteerde onderneming zijn we verplicht via een neutraal auditbedrijf te laten bevestigen dat we bestendig zijn tegen corona. Dat attest is ondertussen binnen. Onze balans is gezond. Onze schuldgraad is kleiner dan twee keer de brutobedrijfswinst van vorig jaar. Het dividend schrappen doen we uit voorzichtigheid. Bij het begin van de crisis hebben we ook snel preventief betalingsuitstel gevraagd aan de banken, én gekregen. Door onze sterke balans en ons trackrecord hebben we goede relaties met onze bankiers.’

Profiel Miko Actief in koffie (54 procent van de omzet) en kunststofverpakkingen (46%) Hoofdaandeelhouder: familie Michielsen met 55 procent Omzet: 225 miljoen euro (+7%) Brutobedrijfswinst: 30 miljoen (+10%) Nettowinst: 7,1 miljoen (+2%) Aantal personeelsleden: 1.200

Jullie leasen of verhuren de meeste koffiemachines aan de bedrijfsklanten. Worden jullie al geconfronteerd met wanbetalingen?

Van Tilborg: ‘Nee. Ik denk dat veel bedrijven gebruik hebben gemaakt van het systeem van de tijdelijke werkloosheid en het betalingsuitstel van de banken om de brug te maken tussen de pre- en de postcoronatijd.’

Zal de coronacrisis de strategie van Miko omgooien?

Van Tilborg: ‘Voor onze kunststofverwerking is dat niet nodig. Als er meerdere coronagolven komen, zal dat uiteraard onze koffieserviceafdeling negatief beïnvloeden. De voorbije jaren investeerden we vooral in de out-of-homemarkt. We gaan ons nu ook meer richten op het thuisverbruik. In Nederland hebben we al enkele jaren de webshop Puro@home. We hebben daar tot nu toe niet zo veel aandacht aan besteed, maar we gaan dat na corona wel doen. We stonden ook in de startblokken om ons artisanale merk Bruynooghe te lanceren. Die koffie staat sterk in West-Vlaanderen, en kan meer succes boeken in de retail en via de onlineverkoop. Daarnaast hebben we pas capsules gelanceerd van onze Puro-koffie voor Nespresso-apparaten. We deden er wat langer over omdat de onze geen aluminium bevatten en daarom composteerbaar zijn. De verkoop begint goed te lopen. Het zal een van de concepten zijn op ons online platform.’

Nieuwe kikker

Die fairtrade Puro-koffie is een van de drijvende krachten achter de groei de voorbije jaren. Gaat een deel van de opbrengst nog naar de natuur?

Van Tilborg: ‘Met een deel van de omzet hebben we al 15 reservaten in het regenwoud gekocht. Nog even volhouden en dan komen we dit jaar hopelijk aan drie keer de oppervlakte van heel de haven van Antwerpen. De oppervlakte die wij kopen, compenseert onze CO2-uitstoot. Ondertussen zijn in die reservaten al twee nieuwe orchideeën en een nieuwe kikker ontdekt. Die kikker kreeg de toepasselijke naam Pristimantis Puruscafeum.'

Jullie zijn wel actief in plastic, dat zwaar onder druk staat van de milieubeweging.

Van Tilborg: ‘Europa begon al voor corona te begrijpen dat kunststof eigenlijk een edele verpakking is. Het is uitermate efficiënt om de CO2-uitstoot te temperen. De polypropyleen dozen die wij produceren, zijn perfect te recycleren en erg licht om te transporteren omdat zij in elkaar geschoven kunnen worden. Transport is een enorme CO2-vervuiler.’

‘Wist u trouwens dat de CO2-uitstoot die Europa met vervallen voeding veroorzaakt even groot is als de CO2-uitstoot van heel India? Kunststof biedt een zeer goede bescherming tegen externe invloeden zoals vocht en vuile lucht. Neem kunststof weg uit de verpakkingswereld, en de gigantische afvalberg van voeding zal zich nog vermenigvuldigen, met een nefast effect op de CO2-uitstoot. En in de huidige barre tijden van bacteriën en virussen zal ik maar best niet te diep ingaan op nog andere mogelijke ‘externe invloeden’.'

‘Toch nog een vraagje dat ik ooit iemand hoorde stellen: Als je beslist tijdens het piekuur in het midden van de Antwerpse ring te parkeren en je veroorzaakt een megafile, wie gaat dan in fout? Jij natuurlijk, de chauffeur. De auto treft geen schuld. Als er flesjes, dozen of zakjes kunststof in zee belanden, dan is dat de fout van diegene die het product dumpt. En niet de schuld van de kunststofverpakking.’

Grote Barrièrerif

Nooit aan gedacht eigen koffiebars te openen?

Van Tilborg: ‘We hebben daar ooit een marktonderzoek over gedaan, maar beslist dat niet te doen. Veel collega’s - in binnen- en buitenland - hebben het geprobeerd, zonder succes. Het is een totaal andere business. Koffiebars zijn trouwens onze eigen klanten, en we willen daar uiteraard geen concurrentie mee voeren. Er loopt via onze Australische dochter wel een experiment met twee ‘Black Bird’-koffiebars nabij het Great Barrier Reef. Met onze koffie wonnen we daar de Golden Bean Award. De mogelijkheid bestaat dat we dat stap voor stap uitrollen in die regio. Maar we brengen het concept niet naar Europa.’

Sommige CEO’s offeren een deel van hun verloning op om de gevolgen van het coronavirus te helpen opvangen. Ook bij Miko?

Van Tilborg: ‘Ik heb midden maart de beslissing genomen een kwart van mijn salaris af te staan. De voltallige directie is daarin gevolgd, en zelfs een aantal verantwoordelijken van onze buitenlandse dochters. Bij Miko zijn we één familie. Mijn dank gaat trouwens naar alle werknemers: zowel diegenen die de moed hebben om aanwezig te blijven voor de productie, als diegenen die als tijdelijk werklozen een loonverlies moeten incasseren.’

Hoe verkiest u zelf uw koffie?

Van Tilborg: ‘Heet, mét cafeïne, Iers en opgediend in een recycleerbare plastic beker.’