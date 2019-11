CEO Orange Belgium: ‘Ons aandeel heeft nog veel potentieel'

Michaël Trabbia: 'We overwegen met bancaire diensten te beginnen, zoals de Orange-groep in Frankrijk al doet.'

Michaël Trabbia, topman van Orange Belgium, ziet zijn bedrijf duidelijk als uitdager op de Belgische telecommarkt, en een schaarse groeier in de sector. Daarom heeft het aandeel nog veel potentieel, zei hij tijdens onze CEO Talks.

De Fransman Michaël Trabbia staat al drie jaar aan het roer van Orange Belgium . Onder zijn leiding daalde het aandeel 10 procent, al werd dat deels gecompenseerd door de hervatting van het dividend. Het telecombedrijf, voor 53 procent in de handen van de Franse telecomreus Orange , mikt op groei. Het overweegt in ons land ook bankdiensten aan te bieden.

Orange Belgium presteerde in het derde kwartaal beter dan verwacht. Hoe komt dat? Wat zijn de belangrijkste groeimotoren?

Michaël Trabbia: ‘Dat is het gevolg van onze verkoopstrategie en de groei in onze kernactiviteit. Het aantal mobiele gebruikers is met 6 procent gestegen tegenover vorig jaar. Het aantal klanten dat meerdere producten afneemt, is met de helft toegenomen.’

Hoe wilt u de komende jaren de concurrentiestrijd voeren met Telenet en Proximus? Vooral via de prijs of ook via andere initiatieven?

Trabbia: ‘Orange Belgium is de uitdager op de Belgische markt. De prijs blijft dus belangrijk. Wij hebben - in tegenstelling tot wat anderen doen - beloofd onze prijzen niet te verhogen in 2019. Er komen geen negatieve verrassingen met de factuur. De klanten betalen ook alleen voor de diensten die ze gebruiken. Daarnaast gaan we de ervaring nog verbeteren. De klantentevredenheid stijgt al twee jaar op rij dankzij de investeringen in digitalisering en de vereenvoudiging van ons aanbod. Vooral de onbeperkte aanbiedingen zijn populair. Bovendien garanderen we aan al onze mobiele klanten dat ze binnenshuis bereikbaar zijn.’

Vierde telecomoperator

Veel beleggers vrezen de komst van een nieuwe, vierde volwaardige telecomspeler in België. Acht u de markt daar groot genoeg voor?

Trabbia: ‘Nee. Er is geen businesscase voor. De markt in België is niet groot genoeg om vier netwerken te financieren. Drie is genoeg. Voorbeelden in het buitenland tonen dat aan, zoals in Italië. En elders is er weer consolidatie omdat je groot genoeg moet zijn om rendabel te blijven, zoals in de VS, waar T-Mobile en Sprint zijn samengesmolten.’

En wat als de overheid toch beslist dat er een vierde speler moet komen?

Trabbia: ‘Zoals gezegd, we denken niet dat er een zakenmodel voor is en dat kandidaten opduiken. Onze beste strategie in alle gevallen is voortdoen met onze huidige positie als uitdager op de markt.’

Overweegt u om net als Proximus met Scarlet een eigen budgetmerk op de markt te zetten?

Trabbia: ‘Nee. We blijven ons eigen merk ontwikkelen met eenvoudige aanbiedingen van hoge kwaliteit.’

U wilt fors groeien op de markt voor digitale tv en internet. Maar dat kan voorlopig alleen voor consumenten die er ook een mobilofonieabonnement bijnemen. Hoe komt dat en komt daar verandering in?

Trabbia: ‘Ik besef dat dat voor sommigen vervelend is. Maar het aanbieden van internet of digitale tv zonder mobilofonie is voor ons vandaag niet rendabel. Dat komt omdat de groothandelsprijzen die we aan Telenet moeten betalen voor het huren van kabelcapaciteit te duur zijn. De regulator werkt daaraan en zal lagere prijzen opleggen. Zodra die prijsaanpassing er is, kunnen we ook een aanbod zonder mobilofoonabonnement in de markt zetten.’

Sommigen stellen dat telecomdiensten in België te duur zijn. U bent het wellicht niet eens daarmee.

Trabbia: ‘De gemiddelde factuur van de Belgische consument is gelijkaardig aan die in de buurlanden. Daartegenover is het datagebruik in België lager. Daarom richten we ons aanbod op meer data te geven zonder de prijzen te verhogen, zoals we gedaan hebben met onze ongelimiteerde aanbiedingen en enkele dagen geleden met de bijna-verdubbeling van ons Cheetah-pakket van 8 naar 15 gigabyte.’

Orange Bank

Overweegt Orange om naast tv, internet en telefonie ook andere diensten zoals elektriciteit en gas aan te bieden, en zo nog grotere bundels te hebben?

Trabbia: ‘Dat is niet voorzien. We stellen wel oplossingen voor het ‘geconnecteerde huis’ voor met Google Nest, de smartspeaker die je virtuele assistent in huis is. We denken wel na over het lanceren van bijvoorbeeld bancaire diensten.’

Gaat Orange Belgium dan een bank worden?

Trabbia: ‘In dit stadium is nog geen beslissing genomen. In Frankrijk heeft de Orange-groep met Orange Bank al bancaire diensten gelanceerd, en daar een bestaande digitale bank voor overgenomen. In Spanje is de voorbereiding in volle gang.' (In het Franse aanbod zitten onder meer een bank- en spaarrekening, een gratis Visa-kaart en kredietverstrekking tot 75.000 euro. Orange Bank telt 352.000 klanten, red.)

Hoe belangrijk is het contract met Medialaan, waarbij Orange Belgium het netwerk levert voor onder andere Mobile Vikings en Jim Mobile?

Trabbia: ‘Het contract vertegenwoordigt ongeveer 15 miljoen euro omzet dit jaar. Het partnership is dus belangrijk, maar niet kritisch voor ons.’

VOO

U toonde eerder interesse om het Waalse telecombedrijf VOO over te nemen. Bent u nog altijd een kandidaat-koper nu de omstreden verkoop aan het investeringsfonds Providence is geannuleerd?

Trabbia: ‘We blijven geïnteresseerd als het verkoopproces weer ter sprake komt. De beslissing ligt uiteindelijk bij het bestuur en het management van de Waalse overheidsholding Nethys, de eigenaar van VOO.’

Proximus en Telenet zetten steeds meer stappen op de business-to-businessmarkt om digitale diensten aan ondernemers te leveren. Gaat Orange dezelfde weg op?

Trabbia: ‘Ook wij hebben belangrijke ambities op die markt. Onze klanten vragen oplossingen die een ‘one-stop shop’ aanbieden. Daarom hebben we dit jaar het Vlaamse bedrijf BKM overgenomen, een onderneming gespecialiseerd in eengemaakte communicatiediensten met een omzet van 43 miljoen euro.’

Wat vindt u van uw aandelenkoers?