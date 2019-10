CEO Retail Estates: 'Ik krijg nog 7.000 euro van Orchestra'

Naast het Franse moederbedrijf Orchestra-Prémaman heeft ook de Belgische tak van de kinderkledingketen bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd. De groep heeft 53 winkels in ons land. Een aantal van die winkelpanden zit in de portefeuille van Retail Estates . We spraken CEO Jan De Nys over de kwestie.

Hebben jullie nog geld tegoed van Orchestra Prémaman Belgium?

Jan De Nys: 'Ja, nog 7.000 euro. Dat is dus heel erg weinig. Ze hebben 12 baanwinkels bij ons, dat gaat hoofdzakelijk om sale and rent back.

Er is overigens nog niet veel bekend. Woensdag moesten ze nog met de ondernemingsraad praten. Ze zeggen in ieder geval dat er nog genoeg geld is. Daarnaast ligt er nog volop nieuwe voorraad in de winkels, dat is positief. Vaak gebeurt een doorstart te laat, wanneer alle voorraad al is uitverkocht.