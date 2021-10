CEO Shell: 'Hefboomfondsen helpen energietransitie niet'

CEO Ben van Beurden reageert donderdag op de opmerkelijke aandeelhouderswissel die de voorbije dagen heeft plaatsgevonden bij Shell . Dinsdag werd bekend dat het Nederlandse pensioenfonds ABP uit fossiele brandstoffen stapt en dus ook zijn aandelen Shell verkoopt. Woensdag bleek dat het fonds Third Point van de New Yorkse investeerder Dan Loeb een belang van een half miljard dollar heeft genomen en aanstuurt op een opsplitsing van de energiereus .

Van Beurden: 'Bedachtzame langetermijninvesteerders vervangen zien worden door hedge funds is niet noodzakelijk positief voor de energietransitie.' Volgens de CEO is wat Shell doet - de integratie van olie, gas en hernieuwbare energie zoals waterstof - cruciaal voor de energietransitie.

Van Beurden zegt dat hij verrast was door de exit van ABP. 'We werden niet op de hoogte gebracht.' Eerder dit jaar stemde ABP nog voor de geïntegreerde energietransitiestrategie van Shell.

Met de actie wil Loeb aandeelhouderswaarde creëren. In een brief aan klanten - die The Wall Street Journal kon inkijken - zegt Loeb dat Shell met een onterechte korting noteert tegenover zijn concurrenten. Een spin-offbedrijf met een focus op duurzame energie zal waarde blootleggen en de nieuwe stroom duurzame beleggers ter wille zijn. Volgens de brief zijn 'prille gesprekken' gaande over het idee.