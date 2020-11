CEO Solvay: ‘We investeren in waterstof. Het potentieel is enorm’

De Belgische chemiegroep Solvay investeert volop in innoverende technologieën om van megatrends als duurzame energie te profiteren. CEO Ilham Kadri maakt niet de keuze tussen herlaadbare batterijen of waterstof, maar zet in op beide. Dat zei ze tijdens onze 31ste aflevering van CEO Talks.

De coronacrisis hakt zwaar in op Solvay. In de eerste negen maanden daalde de omzet 12 procent, de brutobedrijfswinst met 16 procent. Wat is de disruptieve impact van corona op het bedrijf?

Ilham Kadri: ‘We zijn een globale onderneming. We leerden van China en Zuid-Korea al erg vroeg hoe ze daar de pandemie aanpakten. Daaruit trokken we lessen hoe we de crisis elders beter konden beheersen. 40 procent van onze 10.000 werknemers deden al aan telewerk voor de crisis. We waren dus goed voorbereid.’

‘Geen enkele van onze fabrieken moest van de autoriteiten sluiten, want we leveren essentiële producten voor ons dagelijks leven: van polymeren die in je auto zitten tot ingrediënten voor de farmacie, de voeding of ontsmettingsmiddelen.’

‘Natuurlijk heeft de pandemie een impact gehad op onze activiteiten, met een daling van de volumes in vooral de luchtvaart-, auto-, olie- & gas- en bouwmarkten. Toch heeft Solvay de storm Covid-19 goed doorstaan door een recordcashflow te leveren via een gericht kostenbeheer. Voor de toekomst heb ik er vertrouwen in dat onze drie bedrijfssegmenten goed gepositioneerd zijn om in te spelen op de groeitendensen van morgen.’

Profiel Solvay

Omzet (2019): 10,2 miljard euro (-2,2%).

Drie divisies: Solutions (36,6% van de omzet in 3de kwartaal): chemicaliën voor mijnbouw, voeding, consumentenproducten,...

Chemicals (34,5%): monochemie als soda en peroxiden.

Materials (28,8%): polymeren en composieten voor o.a. de luchtvaart en autosector.

Brutobedrijfswinst: 2,32 miljard euro (-2,8%).

Werknemers: 24.100, op 152 locaties.

Ziet u al lichtpunten?

Kadri: ‘Toch wel. In zwaar getroffen sectoren als auto’s zien we al herstel, al kan de tweede coronagolf met haar lockdowns roet in het eten gooien. En we hebben takken die minder coronagevoelig zijn, zoals onze producten voor de gezondheidszorg of voor de consument zoals detergenten. We versnelden bijvoorbeeld de ontwikkeling van Actizone, een stof die 99 procent van alle ziektekiemen - waaronder het Covid-19-virus - doet verdwijnen en het oppervlak 24 uur schoon houdt. Dat is veel langer dan andere producten. Ook de elektronicamarkt is weerbaar, en versnelde nog tijdens de lockdown. Geografisch is China een lichtpunt. Het land groeide vorig kwartaal 7 procent.’

Klap op de beurs

De koers staat lager dan bij de crisis van 2008. Wat gaat u doen om opnieuw aandeelhouderswaarde te creëren?

Kadri: ‘Het klopt dat onze koers een klap heeft gekregen, maar dat geldt voor de hele sector en veel van onze klanten. We zien wel al tekenen van herstel en herstellen sneller dan de markt. In tegenstelling tot vroeger grijpen we sneller in waar nodig. We nemen ook harde beslissingen zoals het sluiten van een fabriek. Dankzij kostenbesparingen en discipline bedroeg onze cashflowgeneratie de eerste negen maanden van het jaar een record van 801 miljoen euro, meer dan het dubbele van vorig jaar. Ook de fasering van onze cashflow tijdens het jaar loopt beter, met marges die de beste in onze sector zijn. Onze winstgevendheid wordt minder getroffen dan de volumedalingen.’

De beurskoers verbeteren hoort tot een van mijn mandaten. Ilham Kadri CEO Solvay

‘Daarnaast begon ik een transformatieproces, en investeren we volop in megatrends met een enorm aantal groeimogelijkheden. Net als van onze focus op cashflow moet de koers daar op termijn van profiteren. De beurskoers verbeteren hoort tot een van mijn mandaten.’

Zou waarde te creëren zijn door Solvay op te splitsen?

Kadri: ‘Toen ik in maart vorig jaar bij Solvay begon, zei ik dat er geen heilige koeien waren. We moeten altijd beslissen of we de juiste eigenaar zijn van alles wat we doen. We kijken steeds naar mogelijke opties, zowel overnames als een verkoop van activa. De creatie van aandeelhouderswaarde komt daarbij op de eerste plaats.’

Op welke megatrends zet Solvay in?

Kadri: ‘Het gaat om structurele zaken waar de wereld niet onderuit kan, zoals elektrificatie, lichtgewicht materialen, digitalisering of milieuvriendelijke oplossingen. Vorig jaar lanceerden we bijvoorbeeld een platform voor batterijtechnologie en een voor thermoplastic composieten die circulair en recycleerbaar zijn.’

‘Vorige week kwam daar ons waterstofplatform bij, een markt met een potentieel van 1 miljard euro. Waterstof is belangrijk om de Green Deal van Europa te halen. Wij geloven dat de globale waterstofproductie tegen 2030 tot 100 gigawatt kan groeien (de productie van 100 kernreactoren, red.). Dat is enorm! Met ons product Aquivion hebben we daar een goede oplossing voor. We zitten heel vroeg in deze markt, maar geloven dat waterstof- en elektrische motoren naast elkaar zullen bestaan. Oplaadbare batterijen voor een personenwagen, en waterstof voor auto’s die lange afstanden moeten rijden, vrachtwagens, bussen, treinen en ooit zelfs vliegtuigen. We zetten in op beide.'

Luchtvaart

Over de luchtvaart gesproken, hoe hard treft de ongeziene crisis in de sector Solvay?

7% Luchtvaart De burgerluchtvaart is goed voor 7 procent van Solvays omzet.

Kadri: ‘De burgerluchtvaart is goed voor 7 procent van onze omzet. De sector zal lang nodig hebben om te herstellen. Als we luisteren naar Boeing en Airbus, zal de productie ten vroegste in 2023 het peil van 2019 evenaren. In een pessimistisch scenario is dat pas in 2025. Als er een vaccin komt - en daar zijn toch gunstige signalen over - kan dat sneller. In dit segment hebben we de tering naar de nering gezet, en zwaar in de kosten gesnoeid. Eén fabriek hebben we gesloten, een andere volgt begin 2021.’

‘Maar de mensen gaan blijven vliegen, als deel van hun vrijheid. We hebben pas nog onze contracten met Boeing en Lockheed Martin verlengd. We merken wel dat de vliegtuigmakers meer inzetten op toestellen voor kortere afstanden. Dat is gunstig voor ons. De huidige toestellen voor de korte afstand tellen minder lichtgewicht composieten dan die voor de lange afstand, waardoor er een inhaalbeweging kan komen. Ook kleinere toestellen moeten zuiniger worden.’

Solvay is ’s werelds grootste leverancier van chemicaliën voor de schalieolieproductie. Die staat onder druk vanwege de milieu-impact. Bovendien lijkt de Amerikaanse president elect Joe Biden niet zo’n grote vriend van de olie-industrie.

Kadri: ‘Ik ben in de eerste plaats blij dat een recordaantal Amerikanen gestemd heeft, een blijk van burgerzin. Ik feliciteer meneer Biden dat hij weer wil aansluiten bij de Club van Parijs en meer wil doen tegen de opwarming van de aarde. We zijn immers een leider in groene oplossingen, zoals elektrificatie, waterstof en het lichter maken van materialen.’

We bekijken de strategische opties voor onze activiteiten in schalieolie. Ilham Kadri CEO Solvay

‘Schalieolie is goed voor 4 procent van onze inkomsten. De regering-Biden gaat fracking niet verbieden, alleen beperken op nieuw land. De olieprijs is belangrijker voor die tak dan eender wat. We zijn goed gepositioneerd voor een eventuele revival van de olie- en gassector, maar bekijken de strategische opties voor dit segment.’

Solvay staat bekend als een dividendaristocraat en heeft de voorbije 38 jaar nooit zijn dividend verlaagd. Hoe veilig is de coupon?

Kadri: ‘We hebben als voltallig directieteam de uitkering verdedigd. Onze recordcashflow laat toe zowel te investeren als de beleggers te belonen. We hebben ook alle bonussen voor de werknemers betaald. De interim-coupon blijft stabiel. Voor het hele jaar is het nog te vroeg om uitspraken te doen, maar liefst zet ik het dividendbeleid verder. De kredietrating is daarbij van belang. Mocht die in gevaar komen, zijn er geen taboes voor het dividend.’

