CEO Talks: Stel uw vraag aan Jan De Witte (Barco)

Donderdag om 12 uur kunt u tijdens de 30ste aflevering van CEO Talks chatten met Jan De Witte, de CEO van Barco. U kunt uw vragen nu al stellen.

Op 1 oktober 2016 werd Jan De Witte CEO van de beeldvormingsgroep Barco in opvolging van Eric Van Zele. Eerder had De Witte zijn strepen verdiend bij General Electric, waar hij het tot topman van de healthcarepoot had geschopt.

Laat healthcare nu net een grote ontgoocheling geweest zijn, vorige week bij de publicatie van de kwartaalresultaten. Nu de investeringen in bioscopen en bij eventorganisatoren op een laag pitje staan - nefast voor de afdeling Entertainment - hadden beleggers in coronatijden hun hoop gelegd op de medische beeldvorming en digitale operatiekamers. Geheel onverwacht viel de groei hier in het derde kwartaal stil. Ziekenhuizen focussen zich volledig op corona, waardoor de investeringen in schermen voor operatiezalen worden uitgesteld.

Clickshare

Ook de Enterprise-afdeling (clickshare en controlekamers) heeft het moeilijk. De vergadertool Clickshare moet het hebben van de terugkeer van de werknemers op kantoor. Zes maanden geleden lanceerde Barco wel Clickshare Conference, een model dat ook vanop afstand presenteren toelaat.

Sinds het aantreden van De Witte steeg de koers van Barco met 43 procent, of ruim 9 procent per jaar. Voor het toeslaan van de coronacrisis, was het maal 3,5 gegaan.