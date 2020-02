CEO Talks: Stel uw vraag aan Nicolas Saverys (Exmar)

Donderdagmiddag kunt u chatten met Nicolas Saverys, sinds de afsplitsing van CMB in 2003 de topman van Exmar.

Gasrederij Exmar werd in juni 2003 een zelfstandig beursgenoteerd bedrijf na de afsplitsing van de scheepvaartgroep CMB (inmiddels zelf van de beurs verdwenen). De eerste jaren waren euforische tijden: het aandeel explodeerde van 4,7 euro naar afgerond 20 euro in 2016. Met dank aan de door China gevoede grondstoffenboom en de investeringen in innovatieve LNG-tankers.