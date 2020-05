CEO Talks: Stel uw vraag aan Rudi De Winter (X-Fab)

De groep trok in april 2017 naar de beurs van Parijs. Een spetterend debuut werd het niet. De introductieprijs van 8 euro lag helemaal aan de onderkant van de prijsvork tussen 8 en 10,5 euro. Een door De Tijd gepolste handelaar verklaarde dat als volgt: 'X-Fab heeft zijn maatschappelijke zetel in België, zijn operationeel hoofdkwartier in Duitsland, en zijn productiecapaciteit in de VS, Maleisië en Frankrijk. Een belegger is in de war. Parijs beschouwt X-Fab in ieder geval als buitenlands.'