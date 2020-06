CEO Talks: Stel uw vraag aan Stéphane Sonneville (Atenor)

Atenor heeft een rijke beursgeschiedenis. In september 1997 veranderde Lonrho Continental zijn naam in Atenor . De oude naam verwees naar de toenmalige Britse meerderheidsaandeelhouder Lonrho. Die verkocht zijn aandelen een maand later op de Brusselse beurs aan het publiek. Atenor startte onder zijn huidige naam als een holding met drie activiteiten: industriële bedrijven, Afrika en vastgoed.

Ruim 20 jaar en een grondige transformatie later, is Atenor een zuivere vastgoedontwikkelaar die steeds internationaler te werk gaat. Vandaag telt de groep uit Terhulpen 28 vastgoedprojecten verspreid over acht landen. De helft van de portefeuille ligt in Centraal-Europa.