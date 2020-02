CEO Vastned Retail Belgium: 'Leegstand voorkomen vraagt steeds meer inspanning'

CEO Rudi Taelemans van Vastned Retail Belgium, de specialist in winkelvastgoed op toplocaties, lichtte bij de voorstelling van de jaarcijfers de impact toe van e-commerce.

Vrijdag gaf Vastned Retail Belgium een toelichting bij de jaarcijfers die de onderneming donderdag nabeurs presenteerde. De zogeheten EPRA-winst kwam in 2019 uit op 14,7 miljoen euro tegen 14,5 miljoen in 2018. De huurinkomsten kwamen vorig jaar een fractie (0,2 miljoen euro) lager uit dan in 2018 op 19,2 miljoen euro. We spraken achteraf met CEO Rudi Taelemans over e-commerce en de effecten die de opkomst ervan heeft op de winkelstraten en de huurprijzen.

In welke mate heeft de e-commerce de consumentenvoorkeuren veranderd?

Rudi Taelemans: 'We zien al jaren dat steeds meer mensen online hun spullen kopen. Dat zet druk op de retailmarkt. Daardoor zie je steeds meer leegstand. De minste leegstand zie je in de topwinkelstraten, zoals de Meir in Antwerpen. Consumenten gaan niet naar de Meir voor een snelle aankoop, want dat kunnen ze ook online. Ze gaan ernaartoe voor de beleving, omdat ze de persoonlijke aandacht van de verkoper en uitleg bij het product willen, en graag in de stad wandelen en intussen een hapje eten.'

De shopper wil een beleving. Rudi Taelemans CEO Vastned Retail Belgium

Welke winkels kunnen die trend doorstaan?

Taelemans: 'Ondernemingen kunnen niet meer om e-commerce heen. Ze moeten de mogelijkheid om via het internet te kopen aanbieden aan consumenten. Ik denk dat de combinatie van een fysieke met een onlinewinkel goed werkt. Zo biedt Inditex (het bedrijf boven onder meer Zara, Pull and Bear en Massimo Dutti red.) klanten de optie onlinebestellingen gratis op te halen in een fysieke winkel. Ongeveer de helft van de klanten die dat doen, kopen in de winkel nog een kledingstuk. Dat soort zaken zal de storm doorkomen.'

Wat is de precieze impact op Vastned Retail Belgium?

Taelemans: 'We moeten steeds meer moeite doen om leegstand te voorkomen. Onze bezettingsgraad van 98,8 procent aan het eind van vorig jaar is mooi, maar we werken er heel hard voor. We zagen bij de vernieuwde huurcontracten in 2019 een daling van de gemiddelde huurprijs met 13 procent. Daardoor namen onze totale huurinkomsten vorig jaar licht af. We hadden voor 2019 geluk met de vastgoedkosten die veel lager dan verwacht uitkwamen, maar dat zien we in 2020 niet gebeuren. Daarom voorzien we voor dit jaar een lager resultaat.'