CEO-talks: Stel uw vragen aan François Van Hoydonck (Sipef)

Sipef baat plantages uit in Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en Ivoorkust. Palmolie is veruit de voornaamste tropische teelt, goed voor 95 procent van de brutowinst. Palmolie, dat vooral in voeding maar ook in cosmetica en biodiesel wordt verwerkt, is niet onbesproken, maar wordt bij Sipef uitsluitend op een duurzame manier geteeld. Alle palmolieplantages zijn trouwens RSPO-gecertificeerd. Ook de andere teelten – rubber, thee en bananen – dragen een duurzaamheidslabel, dit van de Rainforest Alliance.

Sipef kwam onlangs nog in het nieuws omdat het Noorse pensioenfonds, een jarenlange aandeelhouder, zonder boe of bah uit het kapitaal was vertrokken. Dat deed François Van Hoydonck in zijn pen kruipen. In een open brief uitte hij zijn ontgoocheling en onbegrip over de move van NBIM.