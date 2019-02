CFE weinig ambitieus ondanks comeback DEME

CFE zag de jaaromzet met bijna een vijfde (+18,7%) toenemen, maar margedruk waarvan we al wisten dat ze sterk woog in de eerste jaarhelft deed zowel de bruto- als de nettowinst lager uitkomen dan in 2017. Daarom blijft het dividend onveranderd.

De toekomst oogt rooskleuriger: nog nooit had CFE zoveel bestellingen in de wachtrij staan. Daar kregen we al een vleugje van na het derde kwartaal. Toen was al duidelijk dat baggerpoot DEME, met grote voorsprong de belangrijkste divisie van de groep, voor ruim een miljard aan deals in de pipeline had zitten. Die mochten toen nog niet in de boeken omdat niet alle handtekeningen stonden waar ze moesten staan.