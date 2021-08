CTP entert Nederland met recordtransactie

De leiding van CTP bij de beursgang in Amsterdam. CEO Remon Vos is de tweede van links.

De logistieke specialist met een grote aanwezigheid in Centraal-Europa koopt voor het eerst een pand in eigen land. Meteen het duurste ooit.

CTP doet zijn intrede in Nederland door de aankoop van Amsterdam Logistic Cityhub (ALC) voor 307 miljoen euro. Daarmee tekent het bedrijf voor de grootste transactie in logistiek vastgoed ooit in Nederland.

ALC is goed voor 120.000 vierkante meter aan opslagplaatsen en heeft daarnaast zo'n 11.000 vierkante meter aan kantoorruimte. Verder zijn er ongeveer 1.700 parkeerplaatsen. Voorts is het gebouw strategisch geplaatst bij de haven van Amsterdam en heeft het direct toegang tot de snelweg A10 en het Noordzeekanaal.

Het recordbedrag dat de onderneming betaalt is consistent met uitspraken die Intervest , een andere speler die ook actief is in logistiek vastgoed, eerder over de markt deed. 'Op de markt van logistiek vastgoed is sprake van oververhitting en schaarste', zei het bedrijf onlangs bij de publicatie van de halfjaarcijfers.

Dat de markt oververhit is heeft alles te maken met de grote vlucht die ecommerce heeft genomen. De pandemie zorgde voor een groeiboost omdat veel mensen overgingen tot online-aankopen toen de fysieke winkels door de coronamaatregelen gesloten waren.

CTP behoort tot de top vijf Europese logistieke vastgoedspelers en weet al 22 jaar autonome groei voor te leggen. De groep bezit vooral panden in Centraal-Europese steden zoals Praag en Boedapest. Bij de Amsterdamse beursgang eerder dit jaar, waarbij het zo'n 854 miljoen euro ophaalde, maakte het bedrijf al bekend dat het 300 miljoen euro beschikbaar stelde om ook in Nederland te investeren en dat heeft het nu dus gedaan.

Het huurrendement ligt ver onder het rendement van de huidige portefeuille van 5,9 procent. Francesca Ferragina ING-analiste

Analisten zijn niet erg te spreken over de transactie. ING-analiste Francesca Ferragina merkt op dat de aankoop het gemiddelde huurrendement van CTP zal verlagen. 'Wij vermoeden dat ALC een huurrendement zal opleveren tussen 3 à 4 procent. Dat is ver onder het huurrendement van de huidige portefeuille van 5,9 procent.' Ferragina hanteert niettemin een koopadvies met een koersdoel van 18 euro.

Onlangs kwam de onderneming nog met stevige cijfers. De huurinkomsten stegen in het eerste halfjaar met 17 procent tot 160 miljoen euro. De winst per aandeel - volgens de EPTRA-definitie - klom 8,7 procent tot 0,25 euro. Voor heel 2021 mikt CTP op een winst per aandeel rond 0,50 euro.