CTP krijgt dubbel zo hoge beurswaarde als sectorgenoot VGP

CTP bouwt logistieke hallen in Tsjechië en Roemenië. Onder meer Primark is klant.

De logistieke vastgoedspeler CTP trekt tegen 14 euro per aandeel naar de beurs. De beurswaarde is ongeveer dubbel zo hoog als die van de Belgische sectorgenoot VGP.

CTP maakte donderdag zijn gang naar de Amsterdamse beurs. Het 'Nederlandse VGP' is actief in logistiek vastgoed in Centraal-Oost-Europa. Het aandeel fluctueert op de eerste beursdag rond de introductieprijs, wat neerkomt op een waardering van 5,6 miljard euro. Ter vergelijking: VGP heeft een beurswaarde van 2,7 miljard euro.

De onderneming bood 61 miljoen nieuwe aandelen aan voor louter institutionele investeerders tegen een intekenprijs tussen 13,50 en 16 euro. Uiteindelijk kwam de prijs dus aan de onderkant van de vork uit op 14 euro. Met het opgehaalde geld wil CTP de groei versnellen door meer vastgoed te kopen en meer projecten te ontwikkelen. Daarnaast wil het de schulden verlagen. Een jaar geleden haalde het bedrijf nog meer dan 1,5 miljard euro op door groene obligaties uit te geven.

Als het bedrijf de groeibelofte waar kan maken, kan de koers verdubbelen. Nico Inberg Analist bij De Aandeelhouder

Analist Nico Inberg van de beleggerssite De Aandeelhouder noemt CTP een 'interessant verhaal'. 'Oprichter Remon Vos is een Groninger die 30 jaar geleden naar Tsjechië trok en daar zaken heeft gedaan. Op een bepaald moment fabriceerde hij de karren waar supermarkten al hun producten opzetten voordat ze de vakken vullen. Toen hij wilde uitbreiden, kon hij niets vinden en toen is hij zelf maar met een partner iets gaan bouwen. Nu heeft hij een imperium opgebouwd dat naar de beurs is gegaan.'

5,6 miljard bEURSWAARDE ctp Tegen een intekenprijs van 14 euro heeft CTP een beurswaarde van 5,6 miljard euro.

CTP behoort tot de top vijf Europese logistieke vastgoedspelers en weet al 22 jaar autonome groei voor te leggen. De groep bezit vooral panden in Centraal-Europese steden zoals Praag en Boedapest. Groepen als Primark en C&A zijn klant. Het bedrijf is van plan nu ook 300 miljoen euro te investeren in Nederland. Vorig jaar boekte CTP een nettowinst van 353 miljoen euro. Vos had 100 procent van de aandelen en brengt 15 procent naar de beurs. Hij casht met andere woorden 840 miljoen euro.

Net als bij het Belgische VGP heeft CTP de wind in de rug door de snelle opkomst van e-commerce. Daardoor stijgt de vraag naar distributiecentra en ander logistiek vastgoed, zodat de bezettingsgraad van het bedrijf 95 procent bedraagt. Daarbij profiteert CTP ook van de snelle groei van de Centraal-Europese economieën, als we de huidige coronatijd even buiten beschouwing laten.

Het dividendrendement zal zo'n 4 procent bedragen. Nico Inberg Analist bij De Aandeelhouder

CTP wil halfjaarlijks 70 tot 80 procent van de huurinkomsten uitkeren als dividend. Het eerste dividend wordt in september uitgekeerd, waarbij beleggers kunnen kiezen voor een betaling in cash of in aandelen. 'Dat komt neer op zo'n 56 eurocent per aandeel, een brutodividendrendement van ongeveer 4 procent', rekent Inberg voor.

Hoewel het bedrijf erg vergelijkbaar lijkt met het Belgische VGP is CTP op basis van de koers-winstverhouding (kw) van 2020 een stuk duurder. Die verhouding laat zien hoe vaak de winst per aandeel in de koers van het aandeel past. CTP heeft een koers/winstverhouding van meer dan 18, terwijl VGP rond 8 zit.