Call of Duty lokt recordaantal gamers

Activision Blizzard rapporteert een omzet van 1,52 miljard dollar voor het eerste kwartaal, een slordige 200 miljoen dollar boven de analistenverwachting. De ontwikkelaar van videospellen verhoogt eveneens zijn omzet en winstverwachting voor het volledige boekjaar. De verkoop is in de afgelopen maanden fors toegenomen door de wereldwijde lockdownmaatregelen waardoor mensen hun toevlucht zoeken tot 'home-entertainment'.

De games van Activision, waaronder blockbustertitels Call of Duty en World of Warcraft, tellen nu 102 miljoen actieve maandelijkse gebruikers. De jongste versie, Call of Duty: Warzone, die op 10 maart werd gelanceerd, telt 60 miljoen gebruikers en is volgens het kwartaalrapport de best verkochte versie van het spel ooit. De studio wil nog voor de zomer een nieuwe uitbreiding van het game op de markt brengen.