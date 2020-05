Campingrally op Wall Street

Wall Street noteert in het groen. Het aandeel Camping World schiet de lucht in door een fors hogere vraag naar campers. Cruise-aandelen boeken een remonte na wekenlange averij.

Beleggers weten de moed erin te houden ondanks een beroerd banencijfer uit de VS. Aandelenmarkten hebben de neiging vooral naar de toekomst te kijken en die begint er voor veel beleggers beter uit te zien. Wereldwijd heropenen de economieƫn doordat het coronavirus in de meeste landen onder controle is. Ook in de VS draaien steeds meer staten hun quarantainemaatregelen terug. Hoe sneller de Amerikaanse economie heropent, hoe sneller de werkloosheidsgraad weer naar beneden kan.

De Dow Jones wint rond 19u15 1,4 procent.

Campingrally

Een zeer opmerkelijke stijger op Wall Street is Camping World : het aandeel dendert bijna 25 procent hoger. Eerder op de dag noteerde het aandeel zelfs op een winst van 35 procent. De Amerikaanse camperverkoper kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten.

Het bedrijf zag de verkopen fors stijgen dankzij een onverwacht grote vraag naar recreatieve voertuigen. Steeds meer Amerikanen zien camperen als een goede manier om in deze tijden van quarantaine en social distancing toch nog een soort van vakantie te beleven. Volgens JPMorgan analist Ryan Brinkman is Camping World vooral een ster in online verkopen. 'Hun strategie is er een die niet eerder vertoond is. Mede daardoor beleefde het bedrijf in mei zijn sterkste weekend ooit.'

Ook andere verkopers van recreatieve voertuigen springen hoger: Winnebago Industries wint 9,9 procent, LCI Industries klimt 3,9 procent en Johnson Outdoors veert 1,8 procent op.

Norwegian Cruise Line

Hoewel het voorlopig blijft bij camperen, schiet het aandeel Norwegian Cruise Line Holding wederom 6,3 procent hoger, nadat het donderdag al 7,9 procent won. De cruisemaatschappij heeft met uitgegeven aandelen en obligaties 2 miljard dollar opgehaald. Daarmee komt de liquiditeitspositie van het bedrijf uit op 3,5 miljard dollar. De groep zegt 'meer dan 12 maanden' te kunnen overbruggen als de coronacrisis reizen met cruiseschepen onmogelijk blijft maken. Ook andere cruiseaandelen gaan hoger: Carnival wint 6,1 procent en Royal Caribbean Cruises schiet 6,4 procent omhoog.

Toch is de koerswinst die behaald wordt een doekje voor het bloeden, want het aandeel staat sinds begin dit jaar bijna 80 procent lager: