Cannabis op de beurs: de roes voorbij

Beleggers 'pass the dutchie on the sell hand side'.

Beleggen in cannabis geldt als de grootste beurshype van de afgelopen jaren. Maar een blik op de resultaten van de producenten doet beleggers hard ontwaken uit hun roes.

Wat spraaktechnologie was in het tweede deel van de jaren '90, is cannabis in het tweede deel van de twenty-tens. Een megahype. De afgelopen jaren kregen beleggers gouden bergen voorgespiegeld als het ging om wiet, CBD, ganja, hennep, marihuana en andere zogenaamde 'pot stock'.

Er zijn dan ook sterke fundamenten voor. Tussen 2014 en 2018 is de markt voor cannabis verdrievoudigd tot 11 miljard dollar (10 miljard euro), leert een recente studie van het Amerikaanse onderzoeksbureau BDS Analytics.

- 30 procent Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF 's Werelds eerste cannabistracker tuimelde een derde lager in 3 maanden tijd op de beurs van Toronto.

Steeds soepelere wetgeving geeft de sector de wind in de zeilen. Cannabisgebruik is in negen Amerikaanse staten gelegaliseerd en in alle staten toegelaten voor medicinaal gebruik. Ook in Europa, Canada en grote delen van Zuid-Amerika is de wetgeving de afgelopen jaren sterk versoepeld en is het gebruik en het (kleine) bezit van cannabis in grote mate gelegaliseerd of in elk geval uit het strafrecht gehaald.

Onder impuls van die grotere maatschappelijke acceptatie wijzen de meest optimistische marktpeilingen op een groei voor de sector tot 200 miljard dollar (180 miljard euro) tegen 2030. Dat is groter dan pakweg de Europese staalindustrie.

Pot.com bubble

Ondanks die kwantumgroei verliezen cannabisaandelen steeds meer aan stoom. In de afgelopen maanden presteren ze zelfs niets minder dan dramatisch. Inclusief de betaalde dividenden heeft de Horizons Marijuana Life Sciences ETF, het eerste verhandelbare cannabisfonds ter wereld dat noteert op de beurs van Toronto, sinds eind maart 30 procent verloren.

Vegatarische vleesalternatieven lijken een gelijkaardige beurshype te worden. Iedereen wil een deel van de koek maar dat zorgt voor waarderingen die fel overdreven zijn. Patrick Casselman Aandelenexpert BNP Paribas Fortis

'We kunnen inderdaad spreken van een stevige correctie', beaamt Patrick Casselman de aandelenexpert van BNP Paribas Fortis. 'De rush die we op cannabis gezien hebben is vergelijkbaar met windmolens en 3D-printing in het vorige decennium', vervolgt hij. 'Iedereen wil plots een deel van de koek maar niet lang nadien volgt het besef dat de waarderingen fel overdreven zijn. Ook voor vegetarische vleesalternatieven zien we een gelijkaardige hype.'

Governance

Toch lijkt er met cannabis meer aan de hand dan alleen het afkoelen van een beurshype. De bedrijven in de sector sturen signalen uit die wijzen op onderliggende problemen die beleggers nog meer van high naar low sturen.

Marktleider Canopy Growth , een Canadees bedrijf met hoofdzetel in Ontario moest bij zijn jongste cijferpublicatie eind augustus opbiechten dat het ondanks een recordproductie van 40.000 kilogram cannabis nog steeds niet met winst kan aanknopen. Het stuurde daarop zijn CEO Bruce Linton de laan uit.

Een gelijkaardig verhaal bij de nummer twee, het eveneens Canadese Aurora Cannabis dat afgelopen woensdag met resultaten kwam. Daarin heeft het bedrijf uit Edmonton zijn eerdere winstprognose voor het vierde kwartaal ingeslikt.

Producenten mogen dan hun areaal stevig uitbreiden, ze lopen grote vertraging op met het vermarkten van hun producten. Health Canada, de regelgevende instantie die belast is met het toezicht op de Canadese wietindustrie, kreeg dit jaar meer dan 800 teelt-, verwerkings- en verkooplicentie-aanvragen op haar bureau voor beoordeling. Het duurt maanden, in veel gevallen zelfs meer dan een jaar, om ze te behandelen.

Producenten mogen dan hun areaal stevig uitbreiden, ze lopen grote vertraging op met het vermarkten van hun producten.

Daarnaast zijn er tal van wettelijke hindernissen wereldwijd om cannabis en afgeleide producten in de distributie te krijgen. In Californië bijvoorbeeld hebben gemeentebesturen de vrijheid om winkels die cannabisproducten verkopen te weren. Slechts in een vijfde van de 482 steden in de Amerikaanse staat is de retailverkoop toegestaan.

Zwarte markt

Bovendien hebben overheden cannabis in het vizier als makkelijk belastingbait. Om Californië opnieuw als voorbeeld te nemen, in de staat gelden er vijf verschillende taksen op het product en maken belastingen 40 tot zelfs 77 procent van de retailprijs van legale marihuana uit.

Die belastingdrift geeft de illegale aanbieders rugwind. Zij kunnen het product belastingvrij en dus aan veel lagere prijzen aanbieden. En dat maakt hen nog altijd oppermachtig. Volgens BDS Analytics wordt nog steeds driekwart van de cannabis op de zwarte markt gekocht.

Het blijkt moeilijker dan gedacht om een sector die jaren vanuit de illegaliteit heeft geopereerd te verwitten en te professionaliseren.

Alle inspanningen van bedrijven als Canopy en Aurora ten spijt, blijkt het dus een pak moeilijker dan gedacht om een sector die jaren vanuit de illegaliteit heeft geopereerd te verwitten en te professionaliseren. En dat hebben beleggers ook door. Canopy en Aurora zagen respectievelijk 56 procent en 50 procent van hun beurswaarde verdampen sinds hun piek in oktober vorig jaar.