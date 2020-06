Care Property: 'Voor ons is de EPRA-index geen prioriteit meer'

CEO Peter Van Heukelom van Care Property Invest is teleurgesteld over de manier van werken bij EPRA en FTSE Russell.

Care Property Invest verliest een tiende van zijn waarde, nadat indexberekenaar FTSE Russell zijn beslissing van vorige week intrekt om de Belgische vastgoedgroep op te nemen in de veel gevolgde EPRA-indexen.

'Onze teleurstelling is groot. We zijn bovendien nooit zelf benaderd geweest over de indexbeslissing', zegt een wat aangeslagen CEO Peter Van Heukelom van Care Property . 'Vooral de manier waarop dit gebeurd is, verbaast ons. Eerst de markt op zijn kop zetten om nadien je staart weer in te trekken.'

De manier van communiceren roept vragen op. Eind vorige week had EPRA gemeld dat de zorgvastgoedgroep vanaf 19 juni in zijn wereldwijde en Europese indexen zou komen. De beurskoers begon daarop fors te stijgen. Onder druk van de Belgische beurswaakhond FSMA stuurde ook Care Property een persbericht uit om de opname te bevestigen. Tijdens het weekend volgde een persbericht om die opname weer te ontkennen.

Wat is er gebeurd? 'EPRA heeft zonder al te veel overleg met partner FTSE Russell geconcludeerd dat Care Property in de indexen mocht en is dan teruggefloten', zegt een insider. EPRA (European Public Real Estate Association) is de stem van de Europese genoteerde vastgoedsector. De organisatie telt 271 leden, waaronder bedrijven, banken en investeerders. De EPRA-indexen vertegenwoordigen meer dan 600 miljard euro beursgenoteerd Europees vastgoed.

Laatste woord

Het is echter het Amerikaanse FTSE Russell die als indexberekenaar het laatste woord heeft. Het indexcomité oordeelde dat een groot deel van de inkomsten van Care Property leasecontracten zijn, financiële inkomsten dus en geen vastgoedinkomsten. Om aanspraak te kunnen maken op een indexzitje, moet een bedrijf driekwart van zijn brutobedrijfswinst uit vastgoed realiseren.

'Er was in het indexcomité een verschillende visie tussen de Europeanen en Amerikanen', legt Van Heukelom uit. 'De Europeanen zien de inkomsten uit onze historische portefeuille (toen Care Property Invest nog Serviceflats heette, red.) en die goed is voor 48 procent van onze activa, als gewone vastgoedopbrengsten. Voor dat deel van onze portefeuille bouwen wij op de grond van iemand anders, en ontvangen via een erfpachtovereenkomst gegarandeerde huur van de Vlaamse OCMW's. Amerikanen hebben niet zoveel ervaring met zakelijke rechten, en zien dat blijkbaar als louter financiële inkomsten.'

Vreemde gang van zaken

Kijkend naar de originele activiteiten van het bedrijf zouden we een opname verwachten. Wido Jongman analist KBC Securities

Care Property krijgt steun van de analisten. 'Dit is op zijn zachtst gezegd een vreemde gang van zaken', stelt Wido Jongman van KBC Securities. 'Kijkend naar de originele activiteiten van het bedrijf zouden we een opname verwachten.'

'Dit is niet alleen jammer voor Care Property, maar ook voor de EPRA-indexen omdat het zo een van de zeldzame, pure zorgvastgoedspelers in Europa elimineert,' klaagt Herman van der Loos van Degroof Petercam. 'In onze ogen vormen de financiële leases gewoon rente-inkomsten.' Beide analisten herhalen hun koopadvies. 'Al bij al verandert dit het beursverhaal van het bedrijf niet', justifieert ook Kepler Cheuvreux zijn kooprating.

We koesteren het geviseerde deel van onze portefeuille, dat trouwens het meest defensief is. Peter Van Heukelom CEO Care Property Invest

Care Property is niet van plan zijn strategie te wijzigen. 'Voor ons is de EPRA-opname geen prioriteit meer. We koesteren het geviseerde deel van onze portefeuille, dat trouwens het meest defensief is', zegt Van Heukelom. 'Tenzij EPRA de regels verandert, zal het nog zeer lang duren eer we weer in de indexen kunnen.'