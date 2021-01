Care Property verhoogt kapitaal met 42 miljoen

De specialist in woonzorgvastgoed Care Property Invest financiert de aankoop van een woon-zorgcentrum in de provincie Luxemburg met een kapitaalverhoging.

Care Property Invest heeft in de provincie Luxemburg het woon-zorgcentrum met assistentiewoningen 'Résidence des Ardennes' verworven. De overname is gefinancierd via een inbreng in natura, wat leidde tot de creatie van 1,7 miljoen nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging inclusief uitgiftepremie bedraagt 42 miljoen euro, want de nieuwe aandelen zijn uitgegeven tegen 24,81 euro per stuk.