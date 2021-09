Care Property verhoogt winstprognose

Het zorgvastgoedbedrijf zag de winst in het eerste halfjaar sterk groeien. Verder ziet het de bezetting in de woonzorgcentra toenemen.

Vastgoedspeler Care Property laat de prognose voor de epra-winst voor 2021 klimmen van 1 naar 1,04 euro. Daarnaast bevestigt de onderneming het voornemen om een brutodividend uit te keren van 0,84 euro tegenover 0,80 euro over het boekjaar 2020.

De huurinkomsten klommen in het eerste semester vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met 21,7 procent tot 20,6 miljoen euro. De toename is te danken aan indexatie en door de verwerving van nieuwe vastgoedbeleggingen. Het operationeel resultaat steeg ten opzichte van een jaar eerder met 59,4 procent tot 23,1 miljoen euro. De epra-winst nam toe met 22,7 procent tot 13,2 miljoen euro, maar de epra-winst per aandeel groeide maar met 5,1 procent naar 0,51 euro doordat er nieuwe aandelen zijn uitgegeven.