Carlo De Benedetti probeert met bod kinderen buiten te werken

De 84-jarige Carlo De Benedetti, die in Belgiƫ voopral bekend is door zijn vijandig bod op de Generale Maatschappij in 1998, vreest volgens ingewijden dat zijn zonen de krantenbelangen willen verkopen om de opbrengst in hun goed draaiende rusthuistak KOS te investeren. Hij vreest dat de familie daarmee een groot deel van haar invloed in het land zal verliezen. Enkele maanden geleden toonde de Franse groep Vivendi volgens ingewijden interesse in een overname.

Samen met de Agnelli's

Zeven jaar geleden gaf Carlo De Benedetti de controle over de genoteerde familieholding CIR (Compagnie Industriali Riunite) al door aan zijn zonen Rodolfo, Marco en Edoardo. Een van de belangen van CIR is een participatie van 43,4 procent in Gedi. Gedi is de grootste printgroep van Italiƫ, en geeft onder meer de twee bestverkopende Italiaanse kranten La Repubblica en La Stampa en het weekblad L'Espresso uit. Gedi ontstond dankzij een fusie van de krantenbelangen van De Benedetti met die van de familie Agnelli. Carlo De Benedetti is goed bevriend met de Agnelli's, die fortuin maakten met Fiat. Hij was in de jaren zeventig nog CEO bij Fiat.