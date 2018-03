Carpetright in de penarie, deel 2

Carpetright, een belangrijke klant van Balta in het VK, waarschuwt voor een verlies in het lopende boekjaar en zit met de banken om de tafel.

De Britse winkelketen Carpetright stuurt voor de tweede keer in twee maanden een winstalarm uit. Het management rekent nu op een verlies (voor belastingen) in het lopende boekjaar dat eindigt in april. Oorspronkelijk lag de ambitie op 2 tot 6 miljoen pond. Carpetright is een belangrijke klant van het kwakkelende Balta.

Carpetright wordt van alle kanten belaagd. De winkels in Belgiƫ en Nederland lopen voor geen meter, en in het het thuisland VK - het grootste tapijtland van Europa - is de situatie nog dramatischer. De kerstverkopen in de ruim 400 Britse winkels vielen met 3,6 procent terug. Het kwakkelende consumentenvertrouwen in het VK is vermoedelijk slechts een deel van de verklaring.

Ook de concurrentie verhevigt, onder andere door Tapi Carpets (opgericht door Lord Philip Harris, ex-voorzitter van Carpetright). Die keten opende - met de kennis van Harris - vestigingen naast de rendabelste Carpetright-winkels.