Carrefour overschaduwt cijfers Wereldhave Belgium

45 pagina's halfjaarrapport ten spijt blijft de belegger bij de winkelcentraspecialist met zijn belangrijkste vraag zitten: quid Carrefour?

De halfjaarcijfers van Wereldhave Belgium zijn niet echt van aard om beleggersharten sneller te doen kloppen. De huurinkomsten van de Belgische winkelcentraspecialist stegen over het halfjaar licht, met 1 procent naar 25,7 miljoen euro.

De courante nettowinst zakte door iets hogere rentelasten - vorig jaar realiseerde de groep uitzonderlijke meerwaarden - een fractie, van 19,9 naar 19,8 miljoen euro. Per aandeel zakte de courante winst per aandeel forser, van 2,86 naar 2,82 euro. Dit vooral omdat er door het keuzedividend meer aandelen uitstaan.

Voor heel 2018 rekent Wereldhave Belgium op een winst per aandeel tussen 5,60 en 5,70 euro per aandeel, in het beste geval een stabilisatie tegenover 5,68 euro over boekjaar 2017.

Positief is dat de groep er over het halfjaar in slaagde de de bezettingsgraad op te krikken, van 94,3 procent eind 2017 naar 95,7 procent nu. Dit vooral door een hogere bezetting in de twee probleemgevallen van de groep, de winkelcentra in Kortrijk (Kortrijk Shopping) en Genk (Shopping 1).

Over hét grote vraagstuk in de portefeuille is er echter nog geen nieuws: de herstructurering bij Carrefour die het belangrijkste winkelcentrum, Belle Ile in Luik, en het grootste zorgenkind, Shopping 1 in Genk, (nog) minder aantrekkelijk dreigen te maken.

Voor beide centra is de hypermarkt van Carrefour namelijk de belangrijkste publiekslokker, al minimaliseert de groep zelf wel de potentiële impact. In het halfjaarbericht luidt het alleen dat de onderhandelingen met Carrefour en andere retailers voortduren, 'om de aantrekkelijkheid van de twee sites te bewaren'.

Degroof Petercam-analist Herman van der Loos toont zich tevreden over de hogere bezetting bij de twee probleemgevallen, maar erkent dat een doorbraak in het Carrefour-dossier nodig is om het aandeel echt een boost te geven.

Catch22

Bovendien blijft Wereldhave Belgium met een 'catch 22' kampen. De groep heeft acquisities nodig om minder afhankelijk te worden van die ene Belle Ile-site, die nu meer dan 20 procent van de portefeuille vertegenwoordigt.