Casinobeleggen brengt niets op

Casino was de grootste daler in Europa en tikte het laagste niveau aan in 22 jaar. Volgens het researchhuis Muddy Waters verbergt de Franse supermarktketen de echte schuldenlast.

Het aandeel Casino tuimelde 10,2 procent tot een dieptepunt van 27,31 euro. Muddy Waters tweette doodleuk dat een belangrijk dochterbedrijf van Casino (Casino Finance) nog altijd de rekeningen over 2017 niet heeft gepubliceerd.

Volgens een woordvoerder van Casino is er sprake van een administratieve vertraging. ‘De jaarstukken zullen ten laatste maandag worden ingediend’, klonk het tegenover Bloomberg.

Muddy Waters Research heeft zelf belang bij een daling van Casino. Het onderzoekshuis meldde eind vorig jaar short te zitten in de Franse retaile. Muddy Waters liet toen weten dat het aandeel niet meer waard is dan 6,91 euro.

Vrijdag bleek ook dat het belang van Morgan Stanley in Casino is opgeklommen tot meer dan 5 procent. Maar dat is allicht in het kader van de dienstverlening die Morgan Stanley verstrekt aan shorters. Shorters verkopen geleende aandelen.

Casino zit al jaren in een sukkelstraatje. Enerzijds voert de keten een zware concurrentieslag op de Franse thuismarkt met marktleider Carrefour en prijzenbrekers als Leclerc, Aldi en Lidl, anderzijds is er de moeilijke gang van zaken in Brazilië. Casino moet beide gevechten voeren met een zwakke, met schulden overladen balans.