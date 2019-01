Caterpillar en Nvidia verpesten de sfeer op Wall Street

Een zwakke jaarprognose van Caterpillar en een omzetwaarschuwing van Nvidia duwen beleggers met hun neus op de feiten: de handelsoorlog bijt en de Chinese groei vertraagt.

Het positieve nieuws van vrijdagavond, met name dat de ‘shutdown’ tijdelijk is opgeheven, raakt maandag helemaal ondergesneeuwd in New York. Dat komt vooral door ontgoochelende resultaten en vooruitzichten van twee belangrijke bedrijven. Zowel Caterpillar als Nvidia steekt de schuld op de vertragende wereldeconomie.

Daarmee neemt de bezorgdheid toe dat de handelsoorlog met China die president Trump heeft ontketend, aan de resultaten van bedrijven knaagt. En dat net aan het begin van een drukke resultatenweek in de VS, waarin onder meer drie FAANG-bedrijven rapporteren.

Omstreeks 16.30 uur zakt de Dow Jones 1,2 procent en geeft de S&P500 1 procent prijs. Met 1,4 procent is het verlies van de Nasdaq Composite nog iets groter.

De vierdekwartaalcijfers die Caterpillar maandag publiceerde, vormden de grootste kwartaalmisser in tien jaar. De winst van 2,55 dollar per aandeel kwam een eind onder de gemiddelde analistenverwachting uit, die volgens Reuters 2,99 dollar per droeg. De omzet, die met 11 procent steeg tot 14,34 miljard dollar, was wel in lijn met de verwachtingen.

De grootste ontgoocheling komt echter van de vooruitzichten voor 2019. De Amerikaanse producent van grondverzetmachines en mijnbouwmaterieel verwacht dit jaar slechts ‘een bescheiden omzetgroei’ waar 2018 nog 20 procent extra omzet opleverde. Topman Jim Umpleby verwijst zowel naar de toestand van verscheidene eindmarkten als naar de macro-economische en geopolitieke omgeving.

De winstverwachting voor 2019 bedraagt 11,75 tot 12,75 dollar per aandeel. Het gemiddelde van die vork, 12,25 dollar, ligt een eind onder da 12,64 dollar waar de markten tot dusver op rekenden. Caterpillar, dat vanwege zijn internationale activiteiten als een barometer van de wereldeconomie wordt beschouwd, zakt 8,4 procent.

De Amerikaanse producent van grafische kaarten Nvidia keldert 14,2 procent na het uitsturen van een omzetwaarschuwing. Het bedrijf verwacht voor het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar 2018/19 (dat op 27 januari werd besloten) een omzet van 2,2 miljard dollar. Dat is 0,5 miljard minder dan de vorige prognose (2,7 miljard). De markten van de videospellen en datacenters presteerden minder goed dan verwacht door de wereldwijde groeivertraging, in het bijzonder in China.